Продюсер American Idol адаптирует для Facebook популярный норвежский сериал

Компания XIX Entertainment сделает для Facebook англоязычную интерпретацию норвежской тинейджерской драмы Skam («Стыд»). Как сообщает Variety, об этом рассказал в рамках MIPCOM в Каннах глава по контенту Facebook Рики Ван Веен.

Этой компании, владельцем которой является продюсер шоу American Idol Саймон Фуллер, с 2017 года принадлежат эксклюзивные права на производство англоязычной версии сериала ленты.

В Норвегии вышло уже четыре сезона этого сериала. Его необычность заключается в том, что новый эпизод снимается ежедневно и распространяется в сети, и только потом делается его телеверсия.

"Когда я впервые услышал про Skam, это было будто бы я увидел будущее сторителлинга. Мы очень воодушевлены тем, что сможем дать этот проект глобальной аудитории сервиса Facebook Watch", – говорит Веен.

Напомним, в августе компания Facebook объявила о запуске внутри соцсети платформы Watch, с помощью которой можно смотреть не только опубликованные в соцсети ролики, но и сделанные профессионалами шоу.