Продано: журнал Time выкупили частные инвесторы

Чета Бениофф владеет компанией Salesforce.com Inc, однако Time они выкупают в частном порядке. По словам будущих владельцев легендарного журнала, они не станут вмешиваться в редакционную политику и влиять на работу издания.

"Мы инвестируем в компанию с огромным влиянием на мир, компанию с невероятно сильным бизнесом. Именно этого мы ищем, вкладывая семейные инвестиции", - заявил Бениофф изданию The Wall Street Journal.

Сегодня аудитория Time, в печатной и в digital версиях, насчитывает 100 млн читателей в месяц.

Сама Meredith полгода назад выкупила корпорацию Time Inc, которая была создана после разделения Time Warner в 2014-м году, за $ 1,8 млрд. Также компания намерена продать другие свои издания: Fortune, Money и Sports Illustrated.