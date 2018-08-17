Продано: журнал Time выкупили частные инвесторы

Издательский дом Meredith Corp, которому принадлежат в том числе издания Fortune, Money и Sports Illustrated, продает легендарный журнал Time за $ 190 млн супругам Марку и Линн Бениофф. Об этом говорится на сайте корпорации.
Чета Бениофф владеет компанией Salesforce.com Inc, однако Time они выкупают в частном порядке. По словам будущих владельцев легендарного журнала, они не станут вмешиваться в редакционную политику и влиять на работу издания.
"Мы инвестируем в компанию с огромным влиянием на мир, компанию с невероятно сильным бизнесом. Именно этого мы ищем, вкладывая семейные инвестиции", - заявил Бениофф изданию The Wall Street Journal.
Сегодня аудитория Time, в печатной и в digital версиях, насчитывает 100 млн читателей в месяц.
Сама Meredith полгода назад выкупила корпорацию Time Inc, которая была создана после разделения Time Warner в 2014-м году, за $ 1,8 млрд. Также компания намерена продать другие свои издания: Fortune, Money и Sports Illustrated.
Напомним, в конце августа этого года нью-йоркский суд по банкротствам одобрил решение Питера Бранта выкупить журнал Interview за $1,5 млн у самого себя, тем самым распрощавшись с долгами фрилансерам и бывшим сотрудникам издания.
В июле стало известно, что новостной сайт о бизнесе Quartz, принадлежавший ранее Atlantic Media, продали малоизвестной японской медиакомпании Uzabase за $ 110 млн.
В июне суд США отклонил антимонопольное дело, возбужденное департаментом юстиции в ноябре 2017 года, иразрешил компании AT&T купить Time Warner за $85,4 млрд.
Украинский медиабизнес также может похвататься крупной сделкой. В марте этого года Мохаммад Захур продал англоязычную газету Kyiv Post одесскому бизнесмену Аднану Кивану за $ 3,5 млн.