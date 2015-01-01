Продакшен ICTV извинился за обвинение журналистки «Страна.ua» в работе на российскую пропаганду

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, пока иск подавать не будут, ожидая официальных извинений.

Вчера, 29 марта, в эфире ICTV вышла программа «Секретный фронт». Она посвящена российской пропаганде. Помимо прочего, в ней идет речь о репортаже журналистки Валерии Ивашкиной из оккупированного Донецка в 2015 году. Журналистка нашла в программе факты, не соответствующие действительности. Авторы программы также обвинили ее в работе на российскую пропаганду и не взяли комментария, что, по словам Ивашкиной, нарушает журналистские стандарты.

"Авторы «Секретного фронта» проигнорировали базовое правило журналистской этики – взять комментарий у второй стороны. Учитывая объемы диффамации, которые распространялись обо мне после репортажа, действительно могут возникнуть вопросы, где правда, а где выдумка. Дать слово герою материала – не только этическое требование, но и юридическое", – написала она.

К тому же, Ивашкина отметила, что телеканал взял ее материал, не указав авторства. Теперь она собирается судиться с ICTV.

"Вы берете видео из моего личного канала. Вы берете кадры редакционного аккаунта «Страны». Значит, будьте добры, указывайте автора. Вам слабо поднять свою задницу и сделать репортаж с оккупированных территорий. Все, на что вы горазды – компиляция чужой работы с собственными пропагандистскими клише за кадром. Детальнее будем говорить в присутствии адвокатов", – пишет журналистка.

В комментарии «Телекритике» Ивашкина подтвердила, что подадут два иска: один – от издания, второй – лично от нее. "Ответственность несет компания, которая изготовила контент (продакшен студии «Пилот». – Ред.), а не канал, однако канал будет третьим лицом с обязательством опровергнуть недостоверную информацию. Мы подаем иски против всех профильных экспертов, которые подыгрывают в заказном материале. Также мы будем требовать публичной оценки данного сюжета со стороны руководства ICTV и принесения извинений. Ведь важно понимать – одобряет или нет телеканал клеветнические подходы, которые используются в этом сюжете", - сказала она.

На сайте ICTV уже опубликовали извинения. "Редакция «Секретного Фронта» просит прощения за ошибки и за обвинения издания «Страна.uа» и журналистки Валерии Ивашкиной в связях с ФСБ, что не соответствует действительности. А также – за нанесение ущерба деловой репутации издания и его журналистки. Также редакция извиняется перед каналом ICTV за ошибку в эфире и ее последствия. Редакция не всегда разделяет мнение экспертов и будет более тщательно проверять факты", – сказано в сообщении.

Фото: Facebook Valeriya Ivashkina