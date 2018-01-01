«Почему адвокат Сенцова – ненадежный источник?»: журналисты ополчились против нового исследования ИМИ. Романюк дала отпор (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

И все бы ничего, если бы журналисты не начали читать факты, которыми ИМИ подтверждал свой антирейтинг. Первой ошибки заметила сотрудницаTheBabel Оксана Коваленко. Журналистка, отметив исполнительного директора ИМИ Оксану Романюк, написала в комментариях, что данные касательно «Украинской правды» – не правдивы. Так, согласно исследованию, ресурс «Украинская правда» занял 45 место с достаточно успешными (по сравнению с другими СМК) показателями – три новости с недостоверными источниками и одна неправдивая новость.

Но, как заметили журналисты, источники, которые ИМИ верифицировал как «недостоверные», на самом деле таковыми не являются. К примеру, присоединилась к треду в Facebook главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, согласно исследованию, ссылка на пост в Facebook адвоката украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрия Динзе является недостоверным источником. Подобная ситуация вышла и с компанией Еnkorr (онлайн-ресурс, который обозревает новости энергетики) в новости УП о планах «Нефтегаза» разделить активы «Укрнефти». В качестве доказательства надежности источника Мусаева даже тегнула редактора компании Еnkorr Евгения Мочалова. Правда, Мочалов участия в дискуссии не принял.