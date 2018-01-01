«Почему адвокат Сенцова – ненадежный источник?»: журналисты ополчились против нового исследования ИМИ. Романюк дала отпор (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Когда как не за полгода до выборов проводить исследование средств массовой коммуникации (СМК) на злоупотребление фейками и желтыми заголовками? Наверное, так же подумали и в Институте массовой информации, и выпустили достаточно неформатное как для ИМИ исследование правдивости новостей. Стоило только Оксане Романюк выставить пост об этом в Facebook, как журналисты стали в позу – дескать, данные в исследовании не соответствуют действительности.
И все бы ничего, если бы журналисты не начали читать факты, которыми ИМИ подтверждал свой антирейтинг. Первой ошибки заметила сотрудницаTheBabel Оксана Коваленко. Журналистка, отметив исполнительного директора ИМИ Оксану Романюк, написала в комментариях, что данные касательно «Украинской правды» – не правдивы. Так, согласно исследованию, ресурс «Украинская правда» занял 45 место с достаточно успешными (по сравнению с другими СМК) показателями – три новости с недостоверными источниками и одна неправдивая новость.
Но, как заметили журналисты, источники, которые ИМИ верифицировал как «недостоверные», на самом деле таковыми не являются. К примеру, присоединилась к треду в Facebook главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, согласно исследованию, ссылка на пост в Facebook адвоката украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрия Динзе является недостоверным источником. Подобная ситуация вышла и с компанией Еnkorr (онлайн-ресурс, который обозревает новости энергетики) в новости УП о планах «Нефтегаза» разделить активы «Укрнефти». В качестве доказательства надежности источника Мусаева даже тегнула редактора компании Еnkorr Евгения Мочалова. Правда, Мочалов участия в дискуссии не принял.
Позабавило исследование и заместителя главного редактора «Украинской правды» Евгения Будерацкого. Журналист заметил, что в третьей новости УП, в которой ИМИ нашли недостоверный источник, автор новости ссылался на «Громадське ТВ». При этом в обзоре «Громадського» данная новость не выделена как фейковая или недостоверная, и вообще, «Громадське», судя по этому исследованию, является самым достоверным источником из выбранных 50 СМК. «Вас ничего не удивляет?» – шутливо обращается к Оксане Романюк Будерацкий.
В результатесоосновательница и собстенница интернет-издания «Украинская правда» Алена Притула попросила Оксану Романюк написать письменное опровержение клеветы в адрес УП или убрать пост с исследованием. На что исполнительный директор любезно ответила, что изучит все претензии журналистов и даст подробный ответ.
Через 5 часов ответ журналисты УП все-таки получили. Как сообщает Оксана Романюк, после пересмотра данных по УП картина не изменилась. На ресурсе было обнаружено 96% правдивых новостей, что «соответствует тому результату, что вы получаете в квартальных мониторингах ИМИ». ( К слову, именно в этих мониторингах достаточно часто в числе достоверных СМИ, соблюдающих стандарты журналистики, мелькает «Укринформ» – государственное агентство, которое де-факто обслуживает органы власти).
«В новости об Олеге Сенцове источником является неверифицированный аккаунт в соцсети Дмитрия Динзе. Согласно методологии, такие новости на всех сайтах маркировались как новости с ненадежным источником. Новость о "Нафтогазе" содержит факты, не привязанные к источникам. В частности, упоминается какой-то ответ "Нафтогаза" непонятно кому. Источником является Еnkorr, который ссылается на ответ "Нафтогаза" на запрос депутата Войцицкой, однако в новости на УП эта важная часть, которая касается источников информации, отсутствует. Если вся новость заключается в ответе на обращение, то вы должны указать, кто этот запрос написал и кто на него ответил», – пишет в комментариях к посту Оксана Романюк.
Также исполнительный директор ИМИ отмечает, что в случае с новостью про «Нефтегаз» и «Энергодар», там был указана ссылка на неверифицированный аккаунт в запрещенной в Украине сети «ВКонтакте», даже несмотря на то, что ссылка в УП была на «Громадське», которое и сослалось на «ВК». Почему же новость «Громадського» тогда не попала в список нарушений, обнаруженных ИМИ?
Как оказалось, выборку проводил робот в рандомном порядке, просто «Громадському» повезло больше, чем «УП».
Не обошлось и без наездов Оксаны Романюк на журналистов УП.
«Новость о "шлепанцах на Бали" – вообще интересный случай. Когда мы мониторили эту новость в июне 2018 года, в ней отсутствовали ссылки на источники. Доказательство этому мы получили из кэша. И по состоянию на 19 октября этого года эта новость не содержала источников, что подтверждает скриншот ниже», – пишет Романюк.
На момент написания новости ответа от журналистов УП не было. «Телекритика» будет следить за обновлениями.
UPD: Вот что спустя час ответила Алена Притула Оксане Романюк на комментарий о том, что аккаунт адвоката Сенцова неверифицированный: