Prime Broker запускает эру инвестиционного трейдинга

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Инвестирование на рынке Форекс волнует трейдеров и инвесторов уже очень давно. Проходя все этапы эволюции инвестиций, можно заметить, что Форекс-брокеры периодически внедряют новые продукты. Компании, которым удается не только запустить инвестиционный продукт, а еще и ответить на главный вопрос инвесторов - "Как получить максимальную доходность при минимальных рисках " - завоевывают не просто популярность, они становятся законодателями инвестиционной среды на рынке Форекс, оставляя след в истории. Так случилось и с новым продуктом компании Prime Broker.
Для того, чтобы понять, в чем инновационная суть разработки компании Prime Broker, необходимо внимательно рассмотреть особенности других инвестиционных продуктов, которые предлагали участникам рынка Форекс компании до Prime Broker.
Эксперты убеждены, ПАММ-инвестирование сразу позволило решить массу проблем. Инвестор точно знал, на что он может рассчитывать. Брокер предоставлял специальную платформу, гарантировал сохранность средств и защиту от «произвола» управляющих трейдеров.
Со временем оказалось, что и ПАММ-счета не избавлены от существенных недостатков. Так, даже профессиональный трейдер совершает ошибки и создает риски потери капитала для своих клиентов.
Кроме того, у каждого трейдера бывают периоды застоя – торговля не идет, прибыль никто не получает.
В результате сфера Форекс-инвестиций вышла на новый уровень с появлением индексов ПАММ-счетов.
Следующая эволюционная ступень – появление социального трейдинга и автокопирования форекс.
Специалисты компании Prime Broker долго и тщательно изучали все достижения и проблемы, возникающие в сфере инвестиций на Форексе. В результате смогли предложить на порядок более качественный продукт – счета доверительного управления – СДУ.
Что бы до появления СДУ не предлагали компании инвесторам, везде появлялась одна и та же проблема: как только ваш управляющий трейдер (или трейдеры) начинает плохо торговать, вы теряете деньги вместе с ним. И не всегда можно быстро вывести капитал, чтобы спасти хотя бы его часть. Счета доверительного управления, предложенные компанией Prime Broker, позволяют:
1. Выгодно инвестировать даже в тех управляющих трейдеров, которые в данный момент находятся в просадке;
2. Постоянно контролировать состояние СДУ и быстро выводить средства;
3. Получать двойную прибыль от торговли и котировок доли в СДУ.
Фактически инвестор в СДУ компании Prime Broker находится в тех же условиях, что и торговец на фондовой бирже, который получает дивиденды и разницу по курсу бумаг при продаже. Вот как работают счета доверительного управления:
- Трейдер пополняет депозит крупной суммой;
- Инвесторы предоставляют свой капитал, получая долю в СДУ:
- Торгуя на рынке, управляющий трейдер зарабатывает одновременно и для себя, и для своих клиентов, которые получают прибыль примерно так же, как и на ПАММ-счетах;
- Если СДУ приносит стабильную прибыль, растет стоимость каждой доли. Ее инвестор может продать дороже, чем купил, получив прибыль еще раз;
- Если у трейдера случается просадка и на счету фиксируется убыток, доли СДУ дешевеют. Их можно купить по цене ниже номинала, подождать пока управляющий снова выйдет в прибыль, получить дивиденды и продать доли по высокому курсу.
Как поясняют в компании Prime Broker, выход на пике прибыльности СДУ и вход на минимумах позволит инвесторам получать такую прибыль, о которой они даже и мечтать не могли ни на каких ПАММ-инвестированиях или в системе социального трейдинга.