Приложение Musical.ly закрывают

К такому решению пришла китайская телекоммуникационная компания Bytedance, которая выкупила Musical.ly еще в прошлом году. Сделка оценивается в примерно $1 млрд. Однако не спешите впадать в панику, ведь ярых поклонников музыкальных видео обещают перевести в другое приложение под названием TikTok. Подобно Musical.ly там также можно будет обмениваться музыкальными мини-клипами.

Тем не менее, эксперты в один голос заявляют, что переход от одного приложения к другому скажется на числе пользователей, ведь у Musical.ly было надежное сообщество в более, чем 100 тысяч юзеров. Благодаря этой площадке многие обычные пользователи, записывавшие креативные видео, превратились в настоящих звезд социальных сетей.

Программа приобрела популярность почти сразу после запуска в 2014 году и оказалось в ТОПе самых популярных социальных сетей в магазинах Apple и Android.

Musical.ly также во многом опережала приложения конкурентов, так как давало возможность включать в пользовательские видео музыку, которую в Instagram, Snapchat и Facebook блокировали правообладатели.