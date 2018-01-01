Приложение Google Go сможет прочесть вслух контент веб-сайтов

При этом Google Go использует AI для поиска наиболее важной информации на веб-странице и для воспроизведения ее на любом из предлагаемых языков.

Кроме вполне очевидных вариантов – например, попросить Google Go прочитать нужную статью за рулем, – в компании рассматривают новую функцию как возможность сделать поиск доступнее для новых пользователей.

«Вы можете просто нажать кнопку воспроизведения и заниматься своими делами, – говорится в блоге компании. – Это только один из вариантов, как AI может облегчить доступ к сети».

В будущем новая функция будет добавлена и в другие приложения, заверили в Google.