Приложение Google Go сможет прочесть вслух контент веб-сайтов

Новое приложение с искусственным интеллектом компания Google запустила в Индии.
В Индии два официальных языка – хинди и английский, однако 1,3 млрд индийцев говорят еще на нескольких десятках других языков.
Пользователи Google Go теперь смогут «слушать» или «смотреть» сайты, как радио или ТВ. Новая функция прочитывает содержимое сайта на одном из 28 поддерживаемых языков, выделяя по очереди каждое слово на странице.
При этом Google Go использует AI для поиска наиболее важной информации на веб-странице и для воспроизведения ее на любом из предлагаемых языков.
Кроме вполне очевидных вариантов – например, попросить Google Go прочитать нужную статью за рулем, – в компании рассматривают новую функцию как возможность сделать поиск доступнее для новых пользователей.
«Вы можете просто нажать кнопку воспроизведения и заниматься своими делами, – говорится в блоге компании. – Это только один из вариантов, как AI может облегчить доступ к сети».
В будущем новая функция будет добавлена и в другие приложения, заверили в Google.