Претенденты на главу общественного вещателя не подали документы на конкурс - Лебедева

Ни один кандидат не подал документы для участия в конкурсе на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ). Между тем прием документом истекает 16 марта. Об этом в интервью «Укринформу» сообщила глава наблюдательного совета общественного вещателя Татьяна Лебедева.

"Для участия в конкурсе необходимо немало бумажной работы. Кроме стратегии, это целый пакет документов. К сожалению, на сегодня еще ни одного заявления нет. СМИ пишут о людях, которые публично заявили о своем желании принять участие в конкурсе. Ходят еще какие-то сплетни о желающих подаваться, но все это неофициально", - сказала она.

Прием документов НОТУ прекратит в четверг, 16 марта. Тогда же будет приниматься решение о том, кто будет допущен конкурсу. "Если есть полный пакет документов и он соответствует требованиям закона и условиям конкурса, то любой человек должен быть допущен", - подчеркнула Лебедева.

Кроме того, по словам главы набсовета НОТУ, претенденты должны представить свою стратегию, которая будет размещена на сайте. Также будет открытая защиту этой стратегии, то есть ее сможет увидеть все желающие. В концепции, в частности, должно быть указано, как будет происходить реформирование, какие будут проекты и какие ресурсы на них потребуются.

"То есть это менеджерский план, причем - это кризисный менеджмент. И руководитель должен сочетать в себе и менеджерские качества, и свойства человека телевизионного, который представляет себе свою аудиторию, ее требования, ее ожидания, вызовы и одновременно может предсказать, сколько и какой продукт надо выработать и как лучше это сделать - или собственным производством, или на конкурсной основе сотрудничать с продакшн-студиями", - добавила она.

Напомним, 2 февраля наблюдательный совет НОТУ объявил конкурс на должность председателя правления общественного вещателя. Конкурс должен быть проведен не позднее 13 апреля. Согласно закону «Об общественном телевидении и радиовещании» глава правления общественного вещателя избирается на конкурсной основе набсоветом НОТУ на 4 года. Избрание происходит путем прямого, равного, тайного голосования членов набсовета среди претендентов, допущенных к участию в конкурсном отборе.

О своем намерении участвовать в конкурсе заявили экс-гендиректор НТКУ Зураб Аласания и глава правления «Громадського радіо», журналист Андрей Куликов.

Фото: Facebook Алексея Панича