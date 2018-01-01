Пресс-конференция Нацсовета: до перехода на «цифру» осталось 4 дня (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Члены Нацсовета отчитывались о свершениях и успехах на ниве перехода на «цифру». Резко на данный момент пока высказалась только руководитель Центра адвокации и лоббирования Независимой ассоциации телерадиовещателей Ольга Большакова. Она считает, что угроза для региональных каналов до сих пор не устранена.

«Среди членов нашей организации есть несколько региональных каналов, которые получили цифровые лицензии. И им также, как и национальным каналам, непросто все эти годы оплачивать и аналоговые лицензии и за вещание в «цифре». О каких суммах речь? Для региональных компаний это приблизительно 10–15% расходов на каждый вид технологий, от общей суммы их расходов. Это серьезные расходы», – сказала она.

Большакова рассказала, что в их организации немало региональных вещателей, который ещё во времена Януковича, когда проводился конкурс, цифровых лицензий не получили. Многие из них не получили лицензий по политическим мотивам, за оппозиционные настроения. Многие вещатели судились с государством, но большую часть судов проиграли ещё при Януковиче.

«Меня очень беспокоит, что Кабмин, в ответ на обращение о сохранении местного вещателя, продолжил ту тенденцию, которая была и раньше, то есть не обратил внимание, что многие местные вещатели будут просто уничтожены, если отключить «аналог» прямо сейчас», – подвела неутешительный итог Большакова.

Ольга отметила, что срок аналогового вещания для региональных каналов нужно продлить хотя бы до конца этого года. Но и это не панацея. Из ситуации, на ее взгляд, есть два выхода. Во-первых, можно увеличить ресурс «Зеонбуда» на пятом мультиплексе на четыре места. Но на данный момент «Зеонбуд» отказался и заставить его невозможно юридически.

Второй выход – это создать еще один небольшой региональный мультиплекс, там где для этого есть частотный ресурс. Этот выход Ольга считает приоритетным. Для этого нужно создать рабочую группу, только так можно сохранить региональных вещателей.