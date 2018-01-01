Премия «Золотой глобус» ушла в соцсети

Компания Dick Clark Productions объявила, что 75-я церемония вручения наград «Золотой глобус» пройдет при активной поддержке социальной сети Facebook.

Организаторы церемонии по вручению кинопремии решили совместно с Facebook сделать двухчасовую онлайн-трансляцию долгожданного события. Стрим охватит только красную дорожку с дефилирующими по ней звездами кино и телевидения, а также моменты из закулисья. Видео будет доступно в формате 360 градусов – это означает, что зрители смогут ощутить полную картину всего действия и прочувствовать динамику шоу. Глава департамента партнерских развлечений компании Facebook Сибил Голдман сообщила об уникальном опыте как для организаторов премии, так и для зрителей, и рассказала о невероятном волнении перед таким инновационным мероприятием.