Премьерный выпуск «Танці з зірками» стал лучшей программой месяца на украинском ТВ

Вчера, 27 августа, в 21:00 на телеканале «1+1» состоялась премьера обновленного проекта «Танці з зірками». На главный паркет страны вышли десять самых популярных украинских звезд в паре с профессиональными танцорами. Оценивало выступление участников профессиональное жюри в составе Катерины Кухар, Влада Ямы и Monatik. Ведущими проекта стали Юрий Горбунов и Владимир Остапчук, а компанию им на первом прямом эфире составила Тина Кароль.
Премьерный выпуск проекта «Танці з зірками» стал лучшим продуктом августа как по аудитории 18-54, вся Украина (рейтинг – 5,8%, доля – 19,3%), так и по аудитории 18-54, города 50К+ (рейтинг 6,9%, доля – 23,8%).
Программа лидировала в слоте со значительным отрывом от конкурентов.
Телеканал «1+1» стал безоговорочным лидером дня с долей 13,7% по аудитории 18-54, вся Украина, и 15,1% по аудитории 18-54, города 50К+.
Во время премьерного выпуска «Танців з зірками» ни одна пара не покинула проект. Для того чтобы определить танцевальный уровень пар, во время первого прямого эфира баллы участникам выставляла только судейская тройка, а зрительское голосование начнется со второго прямого эфира. Кто из звездных участников покинет проект, станет известно по сумме результатов зрительского голосования и баллов профессионального жюри в конце второго прямого эфира.
Напомним, звездными участниками проекта стали: певица Наталья Могилевская, ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, украинский шоумен Александр Скичко, певица и тренер «Голос.Діти-4» Надя Дорофеева, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, психолог Наталья Холоденко, певица Камалия, «суперблондинка» Оля Полякова, актер и участник «Лиги Смеха» Юрий Ткач и певец и тренер «Голоса країни-7» Сергей Бабкин.