Премьерный выпуск «Танці з зірками» стал лучшей программой месяца на украинском ТВ

Вчера, 27 августа, в 21:00 на телеканале «1+1» состоялась премьера обновленного проекта «Танці з зірками». На главный паркет страны вышли десять самых популярных украинских звезд в паре с профессиональными танцорами. Оценивало выступление участников профессиональное жюри в составе Катерины Кухар, Влада Ямы и Monatik. Ведущими проекта стали Юрий Горбунов и Владимир Остапчук, а компанию им на первом прямом эфире составила Тина Кароль.

Премьерный выпуск проекта «Танці з зірками» стал лучшим продуктом августа как по аудитории 18-54, вся Украина (рейтинг – 5,8%, доля – 19,3%), так и по аудитории 18-54, города 50К+ (рейтинг 6,9%, доля – 23,8%).

Программа лидировала в слоте со значительным отрывом от конкурентов.

Телеканал «1+1» стал безоговорочным лидером дня с долей 13,7% по аудитории 18-54, вся Украина, и 15,1% по аудитории 18-54, города 50К+.