Представлен официальный украинский трейлер фильма «Донбасс»

В преддверии премьеры фильма его режиссер Сергей Лозница рассказал о своем отношении к насилию в художественном и документальном кино, а также пояснил, что «Донбасс» следует смотреть ради терапевтического эффекта. В Каннах Лозница получил премию за лучшую режиссуру; кроме того, «Донбасс» вместе с фильмом Романа Бондарчука «Вулкан» был отобран на Мюнхенский кинофестиваль.

Позже стало известно, что «Донбасс» представит Украину на «Оскаре». Кроме того, он претендует на премию украинских кинокритиков «Киноколо». На Венецианском кинофестивале, тем временем, появились первые рецензии на новый документальный фильм Лозницы «Процесс».