Представители IT-компаний и законодатели встретятся для обсуждения проблем отрасли

По мнению создателей мероприятия, IT-сфера является экспортно ориентированной отраслью, которую государство пытается стимулировать, но в то же время действующее налоговое законодательство не является совершенным.

Остается много спорных вопросов, связанных с налогообложением операций, предоставлением платного доступа к онлайн ресурсам, поставкой контента услуг с помощью телекоммуникационных сетей, технической поддержкой и обновлением программной продукции.

Для обсуждения этих и других важных вопросов, принятия оптимальных решений и совершенствования налогового законодательства для IT-сферы будет проведена встреча-обсуждение между представителями компаний и теми, кто непосредственно формирует и реализует налоговую политику в Украине.

Участниками встречи станут Нина Южанина, председатель Комитета налогового и таможенного законодательства ВРУ; Сергей Верланов, заместитель министра финансов Украины (ожидается подтверждение), Евгения Бамбизова, и.о. заместителя председателя ДФС Украины (ожидается подтверждение), Марьяна Куц, директор Департамента методологической и нормотворческой работы ДФС Украины, а также представители крупнейших IT, юридических и аудиторских компаний Украины.