PR-директор ТЕТ Наталья Власенко ушла с телеканала

Мы обратились к Наталье Власенко за комментарием.

Генеральный продюсер канала Виктория Шульженко поблагодарила ее за работу. "Это реально был фан, понимала меня. Как я без тебя теперь блог буду делать, не знаю", - написала она в комментарии к посту Власенко.

Как известно, до этого Наталья Власенко работала на «1+1», в журнале «Країна» и издании Gazeta.ua.

Фото: Facebook Натальи Власенко