PR-директор ТЕТ Наталья Власенко ушла с телеканала

PR-директор телеканала ТЕТ Наталья Власенко сообщила о своем увольнении.
"Было всякое. И это был невероятный фан. И это была самая крейзи команда, с которой приходилось работать", - написала она в своем Facebook. Причину увольнения Власенко не назвала.
Мы обратились к Наталье Власенко за комментарием.
Генеральный продюсер канала Виктория Шульженко поблагодарила ее за работу. "Это реально был фан, понимала меня. Как я без тебя теперь блог буду делать, не знаю", - написала она в комментарии к посту Власенко.
Как известно, до этого Наталья Власенко работала на «1+1», в журнале «Країна» и издании Gazeta.ua.