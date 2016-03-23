Правление «Союзмультфильма» возглавила экс-глава «СТС Медиа» Юлиана Слащева

Экс-глава российского медиахолдинга «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление киностудии «Союзмультфильм». Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

По информации источника агентства в «Союзмультфильме», в задачи Слащевой войдут стратегия и развитие киностудии, а также создание на ее базе Дома российской анимации - "своеобразного технопарка для анимационных специалистов и небольших студий, который будет создавать и развивать новые анимационные проекты, предоставлять техническую, юридическую помощь анимационным студиям, а также помогать им с продвижением проектов как в России, так и за рубежом". Кроме того, задачей правления станет анализ и оптимизация всех контрактов студии, связанных с владением и использованием прав на советские мультфильмы и образы их героев.

В марте «Союзмультфильм» планирует увеличить производственные мощности как в классическом рисований, так и в 3D-анимации.

Как известно, Юлиана Слащева возглавляла холдинг «СТС Медиа» с 2013 года до конца мая 2016-го. Она покинула пост гендиректора медиакомпании в связи с завершением реструктуризации, в результате которой ее приобрела группа UTH Russia.

Фото: Facebook Юлианы Слащевой