Права на показ «Незламной» купили Canal+ и Sky Cinema

Права на показ фильма «Незламна» (Battle For Sevastopol) канал Canal+ (Франция) и VOD-платформа Sky Cinema (Великобритания), сообщает пресс-служба компании Film.ua, которая занималась его производством.

Подписчикам Sky Cinema картина будет доступна с 17 февраля.

«Незламна» - байопик о жизни легендарной женщины-снайпера времен Втором мировой войны Людмилы Павличенко. Он рассказывает о любви под нескончаемым огнем противника, дружбе с Элеонорой Рузвельт, выступлении на конференции, повлиявшей на исход войны, а также о желании жить и страхе потерять любимого человека.

Напомним, ранее права на показ фильма были проданы в Японию, Южную Корею, Германию, Польшу и Турцию. Кроме того, с ноября 2016 года полнометражная версия «Незламной» доступна подписчикам Amazon Prime в США и Канаде.