«Позывной “Бандерас”» не взлетел: кто виноват и что делать

У случившегося есть и другая сторона. Если бы фильм «Позывной "Бандерас"» снимался исключительно на частные средства, то его провал был бы личным провалом создателей и инвесторов. Но его частично финансировало государство, фильм был одним из победителей Девятого конкурсного отбора кинопроектов и получил от Госкино половину бюджета – 19 млн 663 тыс. гривен. Поэтому, в каком-то смысле, это наш общий провал.

Да, украинское кино вообще почти никогда не окупается. А украинский зритель не вполне доверяет нашим киноделам. Но были ведь уже примеры не таких оглушительных провалов. Те же «Киборги» Ахтема Сеитаблаева имели вполне сопоставимый с «Позывным "Бандерасом"» бюджет (48 млн гривен против 40 млн) и точно так же получили от Госкино 50% суммы. Но в прокате смогли хотя бы отбить 23,2 млн, то есть почти ту же сумму, которую дало государство. Это уже результат.

«Скажене весілля» Влада Дикого и Юрия Горбунова получило от государства всего 10% – 1 млн гривен при общем бюджете в 10,8 млн. А в прокате уже собрало 40 млн. Что автоматически делает его самым успешным украинским кинопродуктом на сегодняшний день. Еще один пример успешного продукта – «Украденная принцесса» («Викрадена принцеса») (из 95,2 млн грн бюджета Госкино давало 19,5 млн), которая в Украине собрала 35,7 млн грн, зато потом, по итогам международного проката, даже вышла в небольшой плюс. Понятно, что, учитывая выплаты налогов, долю кинотеатра и дистрибьюторов, это все равно минус, но тем не менее.