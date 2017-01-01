«Позывной “Бандерас”» не взлетел: кто виноват и что делать

На прошлой неделе в украинском сегменте Facebook было жарко. На тропу войны вышли сценаристы фильма «Позывной "Бандерас"» Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. Главными врагами были объявлены кинокритики, разгромившие фильм в рецензиях, кинопрокатчики, ставившие фильм на неудобное время, и даже зрители, которые упорно не хотели идти на сеансы. «Позывной "Бандерас"» оглушительно провалился в прокате. Кто же на самом деле в этом виноват?
За первую неделю проката «Позывной "Бандерас"» посмотрело всего лишь 9 тыс. зрителей, которые принесли в кассу фильма 753 тысячи гривен. За вторую неделю бокс-офис увеличился еще на 917 тысяч гривен. При бюджете в 39 млн гривен это – полный провал.
Немного странно, ведь дата премьеры «Скаженого весілля» была известна заранее. А комедии в среднем собирают кассу больше, чем кино других жанров. Особенно в Украине, где комедия – это на данный момент единственный жанр, который может собрать более 100 тысяч зрителей в кинотеатрах. А если копнуть поглубже, то единственный жанр, который может быть расписан в кинотеатрах больше, чем на 200 экранов.
Поэтому создатели «Позывного "Бандераса"» обязательно должны были учитывать фактор проката «Скаженого весілля», но почему-то не учли. И хорошие сборы широко разрекламированной комедии стали для них неожиданностью.
Следующим виновным в провале «Позывного "Бандераса"» был назначен Ukrainian Film Distribution. Якобы из-за того, что 55% акций дистрибьютора владеет гражданин Российской Федерации Михаэль Шлихт, фильму о войне на Донбассе и вставляли палки в колеса. Что было бы странно, учитывая, что UFD занимались дистрибуцией тех же «Киборгов», которым это не помешало получить хорошие, как для нашего кино, сборы и побывать в топе прокатных рейтингов.
О спорах сценариста Сергея Дзюбы с кинокритиками в принципе сказать нечего. Пусть это буде их личное дело, тем более что «Телекритика» уже свое мнение о фильме составила давно и детально написала.
Естественно, кинокритики не виновны в провале фильма. А вот что действительно могло повлиять – отсутствие рекламной кампании. Известно, что на промо было выделено 700 тыс. грн. И, по словам создателей фильма, почти все они были потрачены на продвижение в интернете, наружной рекламы почти не было. Но достаточно ли этих денег для продвижения продукта в интернете?
«Digital-размещение охватное, хорошее, но не с самыми дорогими инструментами – это приблизительно 500 тыс. грн в месяц или, в крайнем случае, два. Хотя, по-хорошему, на грамотное размещение нужно тратить до 1 млн гривен в месяц. Можно пойти более дешевым путем и ограничиться только продвижением в соцсетях и программатик-баннерами. Но это мы говорим только о диджитале. А ведь есть еще и ТВ, и наружная реклама, и пресса с глянцем, и организация пресс-конференций. На том же ТВ речь идет уже о совсем других суммах», – рассказал нам digital-медиапланер Дмитрий Олиневич.
То есть 700 тыс. гривен на промо, которые были у создателей «Позывного "Бандераса"» – это в лучшем случае расходы на полтора-два месяца средней рекламы в интернете. Надеяться, что за такие деньги можно раскрутить фильм, могли только очень далекие от этой сферы люди. Ведь для того, чтобы зрители ждали фильм, их нужно постоянно держать в информационном напряжении. Постепенно создавать контент и вбрасывать его в информационное пространство. Раскручивать в СМИ и соцсетях легенду, подкидывать факты, которые должны заинтересовать людей и привести в итоге в кинозал. Для комплексного промо кинофильма нужны суммы на порядок выше, чем 700 тыс. гривен.
Впрочем, как именно расходовались эти 700 тысяч – это тоже большой вопрос. Учитывая, что стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads равна 2 гривнам, за 700 тыс. грн можно было получить 350 тыс. кликов или 30 млн показов рекламы. Если одному пользователю показывать баннер, например, 12 раз, то можно охватить до 2,5 млн пользователей. А за первую неделю проката зрителей оказалось всего 9 тысяч. Впрочем, это все только в теории, как именно расходовали создатели фильма средства на промо, мы не знаем.
У случившегося есть и другая сторона. Если бы фильм «Позывной "Бандерас"» снимался исключительно на частные средства, то его провал был бы личным провалом создателей и инвесторов. Но его частично финансировало государство, фильм был одним из победителей Девятого конкурсного отбора кинопроектов и получил от Госкино половину бюджета – 19 млн 663 тыс. гривен. Поэтому, в каком-то смысле, это наш общий провал.
Да, украинское кино вообще почти никогда не окупается. А украинский зритель не вполне доверяет нашим киноделам. Но были ведь уже примеры не таких оглушительных провалов. Те же «Киборги» Ахтема Сеитаблаева имели вполне сопоставимый с «Позывным "Бандерасом"» бюджет (48 млн гривен против 40 млн) и точно так же получили от Госкино 50% суммы. Но в прокате смогли хотя бы отбить 23,2 млн, то есть почти ту же сумму, которую дало государство. Это уже результат.
«Скажене весілля» Влада Дикого и Юрия Горбунова получило от государства всего 10% – 1 млн гривен при общем бюджете в 10,8 млн. А в прокате уже собрало 40 млн. Что автоматически делает его самым успешным украинским кинопродуктом на сегодняшний день. Еще один пример успешного продукта – «Украденная принцесса» («Викрадена принцеса») (из 95,2 млн грн бюджета Госкино давало 19,5 млн), которая в Украине собрала 35,7 млн грн, зато потом, по итогам международного проката, даже вышла в небольшой плюс. Понятно, что, учитывая выплаты налогов, долю кинотеатра и дистрибьюторов, это все равно минус, но тем не менее.
Есть и обратные примеры. Режиссер «Позывного "Бандераса"» Заза Буадзе в 2017 году снял фильм «Червоный». Бюджет был скромнее – 20 млн грн. И Госкино также выделило 50% суммы. В прокате фильм провалился, собрав за первую неделю 1,47 млн грн, а за все 11 недель проката набрал всего 3,1 млн. Несмотря на позитивные отзывы критиков, провалился в прокате и фильм «Шляхетні волоцюги», на который Госкино также выделяло 50% бюджета – 18,6 млн грн из 37 млн. Аналогичная история и с «Таємним щоденником Симона Петлюри» Олеся Янчука. Бюджет – 47,2 млн грн, половину дает Госкино, в прокате фильм собирает 2,4 млн гривен. Такие суммы сборов говорят о том, что зрителей было всего несколько тысяч человек. Каким образом фильмы, на которые покупают так мало билетов, помогают продвигать украинское кино? А ведь именно для этого Госкино из бюджета получило 500 млн грн.
Наметилась странная тенденция. Проекты, которые находятся у Госкино на иждивении и получают крупные суммы из госбюджета, в итоге проваливаются в прокате. А проекты, которые получают совсем немного государственной помощи (как «Скажене весілля» и «Викрадена принцеса») или не получают ее вообще (как, например, «DZIDZIO Контрабас») в итоге собирают в прокате хотя бы сумму своего же бюджета. А некоторые умудряются и заработать. Даже спорная «Легенда Карпат» с Валерием Харчишиным, не получившая от государства ни копейки, все равно собрала больше 4,5 млн грн в международном прокате.
При этом количество экранов часто вполне сопоставимо. «Червоный» и «DZIDZIO Контрабас» вышли с разницей в неделю. Первый – на 185 экранах по стране, второй – на 203. И в итоге «DZIDZIO Контрабас» перекрыл «Червоного» по сборам первой недели в пять раз. В 2017 году одним из победителей Десятого киноконкурса стал проект «Червоний. Без лінії фронту». В режиссерском кресле все тот же Заза Буадзе, сценарий пишет Андрей Кототюха, все тот же бюджет около 40 млн грн, из которых 50% дает государство. И какой результат ожидается? Какие выводы сделаны из предыдущих провалов? Как фильм будет продвигаться?
Складывается впечатление, что единственной маркетинговой стратегией является выход фильма в прокат под праздничные даты. Правда, потом оказывается, что именно в эти даты фильму помешали «взлететь» подлые украинские комедии и коварная голливудская фантастика. При этом Государственное агентство по вопросам кино не несет никакой ответственности за провал фильмов, профинансированных из госбюджета. Очень удобно. Кстати, аналогичная ситуация и с вездесущими российскими сериалами, которые продолжают таинственным образом попадать в эфирные сетки украинских каналов и получать прокатные удостоверения. И опять Госкино ни за что не отвечает. Вот и глава государственного агентства Филипп Ильенко так считает. Полномочий, оказывается, у Госкино мало, и всех это устраивает.
И самое главное. Какую цель преследует финансирование заведомо убыточных проектов? На них ходит мало зрителей, они никак не продвигают украинское кино на международном уровне, они не интересны фестивалям. Массовое зрительское кино невозможно без зрительских масс, которые пойдут на него в кинотеатры. Возможно, более целесообразно просто помогать бюджетными деньгами тем людям, которые уже доказали, что могу делать и продвигать продукт, интересный как украинскому зрителю, так и за рубежом? При том, что эти люди обычно просят совсем немного.