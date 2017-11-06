Poynter назвал 11 приемов, которые помогут местным СМИ стать успешными

Институт Poynter сделал подборку из больших и маленьких успехов американских местных новостных интернет-изданий. Эти приемы способны улучшить положение любого нишевого или регионального издания, отмечает Media and Journalism.

Первый прием – создание галереи важных ля местности событий. Так, ежегодная американская традиция встречи выпускников и прихожан (homecoming) позволила изданию Richland Source создать галереи, которые за два дня собрали свыше 400 тыс. просмотров. То есть сообществу действительно важны подобные снимки. Теперь же Richland Source продает спонсорство галерей за $3 тыс.

Второй – информирование о местной погоде. MPR News в Миннесоте каждое утро присылает читателям смс с прогнозом погоды. Этот простой прием работает на сближение с читателем.

Третий – помощь сообществу. Основатель и издатель NoozHawk рассказал, как издание запустило на своем сайте проект, который помог организовать ремонт центра города, собрав на это $80 тыс. А в следующем году оно намерено собрать $200 тыс. и направить их на нужды сообщества.

Пятый – краудсорсинг как помощь новостному покрытию. Например, в Коннектикуте местной прессе сложно освещать выборы – в штате 169 городов, в каждом по 20-30 участков. Поэтому был создан сайт, на котором информация поступала от читателей. Это решение сильно помогло на муниципальных выборах.

Шестой – внедрение членства вместо рекламы. Местный висконсинский сайт Madison365 располагает небольшой, но преданной аудиторией. Из-за количества читателей рекламная модель работала плохо, поэтому сайт изменил подход, предложив программу членства, которая позволяет размещать рекламу, собственный контент и получить место в ежегодном отчете. В первый же год они собрали издание собрало $75 тыс.

Седьмой – держать наготове фотографии всего города. Местные газеты часто выигрывают от регулярного обновления фотобанка всего города. В нем находятся всегда свежие снимки администрации, больницы, полицейского участка, частых спикеров и т.п. Это же очень помогает во время продвижения в соцсетях.

Восьмой – сотрудничество с другими местными СМИ. В городе, где есть несколько изданий, зачастую выгоднее организовать совместные мероприятия, привлечь широкую аудиторию и, как результат, большие деньги.

Девятый – использование бартера. Расследовательская некоммерческая организация (НКО) Oklahoma Watch раздает рекламное пространство в обмен на билеты на мероприятия, которые проводят другие НКО. Это позволяет выстраивать отношения, обмениваться контактами и собирать средства от спонсоров на этих мероприятиях в пользу расследовательской журналистики.

Десятый – взгляд на все сверху. Гиперлокальный бруклинский сайт Bklyner делает много ресторанных обзоров. Но при публикации они теряют свою привлекательность. Поэтому сейчас Bklyner разрабатывает шаблон, который бы выгоднее смотрелся в офлайне и помог увеличить их узнаваемость.

Одиннадцатый – собственная «фишка». Например, у издания North Carolina Health News есть директор по морали – пес по имени Маркони. Его фотографией сопровождается читательский опросник, который издание рассылает раз в полгода. После вмешательства Маркони в процесс отклик вырос в 2,5 раза.

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