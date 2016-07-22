ТЕЛЕКРИТИКА

Появился сервис коммуникаций между журналистами и ньюсмейкерами NewsMaker

Бизнес

В ноябре немецкие журналисты запустили медиаплатформу дляжурналистов, пиарщиков и ньюсмейкеров, ориентированную нарусскоязычную и украиноязычную аудиторию по всему миру, под названием NewsMaker, сообщает пресс-служба проекта.

"Интересные спикеры с каждым годом появляются новые, и нужно все время держать руку на пульсе по обновлению базы действующих спикеров и пополнение этой базы новыми спикерами. Медиаплатформа легко для редакций СМИ решает эту проблему", – говорят разработчики. Необходимого эксперта можно найти зайдя в раздел «Рынки».

Бизнес

Что такое проект для журналистов Nutcall

Среди функций NewsMaker: он является своеобразной соцсетью;возможность для журналистов писать, размещать свои публикации;формирование рейтингов СМИ;формирование рейтингов журналистов (их активность по журналистскимзапросам и публикациям);формирование рейтингов компаний по предоставленным комментариям; формирование рейтингов экспертов по предоставленным комментариям; наличие собственной международной команды журналистов, ежедневно пишущих для NewsMaker.

В компании отмечают, что в мире существует всего лишь три подобные платформы: одна в США –HARO, и две в России – Pressfeed и Deadline.Media. 

На сайте проекта отмечается, что социальная значимость NewsMaker заключается в оперативном получении комментариев ньюсмейкеров в онлайн-режиме на запросы СМИ. Также особенностью NewsMaker будет генерация главных тем дня, комментарии на которые могут давать сами СМИ. 

Уйти от ответа: как ньюсмейкеров учат давать интервью

"В течении всего нескольких часов представитель СМИ сможет через сервис коммуникаций получить необходимую фактуру от разных, интересных ему ньюсмейкеров с площадки сервиса. А компании, благодаря NewsMaker, могут экономить до 80% выделенного бюджета на PR-обслуживание по публикациям в СМИ", – добавляют в компании.Кроме того, журналисты и ньюсмейкеры могут вести свои колонки на онлайн-площадке сервиса и писать в ленту новостей.

База как журналистов, так и ньюсмейкеров сейчас находится на стадии формирования, а полная отчетность и составление рейтингов будут формироваться с 1 февраля. Идеологами сервиса являются Мила Маринич и Юлиана Яроцкая.

Фото: Рixabay.com / Tumisu

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Фильм Татьяны Тереховой о Евровидении выходит на «UA:Першом» и «UA:Культура»

Бизнес

За стиль «Общественного» и его ведущих будет отвечать Леся Патока

Популярное на Телекритике



Культура

Настя Шевченко: «Культурная децентрализация проходит быстрее, чем мы думаем»

Общество

Умерла журналистка ТСН Мария Адамская

Культура

Дневники Астрид Линдгрен: Карлсон, который живет на шифре

Дуся

В попытке сделать селфи блогерша выпала из окна и разбилась