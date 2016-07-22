Появился сервис коммуникаций между журналистами и ньюсмейкерами NewsMaker

В ноябре немецкие журналисты запустили медиаплатформу дляжурналистов, пиарщиков и ньюсмейкеров, ориентированную нарусскоязычную и украиноязычную аудиторию по всему миру, под названием NewsMaker, сообщает пресс-служба проекта.
"Интересные спикеры с каждым годом появляются новые, и нужно все время держать руку на пульсе по обновлению базы действующих спикеров и пополнение этой базы новыми спикерами. Медиаплатформа легко для редакций СМИ решает эту проблему", – говорят разработчики. Необходимого эксперта можно найти зайдя в раздел «Рынки».
Среди функций NewsMaker: он является своеобразной соцсетью;возможность для журналистов писать, размещать свои публикации;формирование рейтингов СМИ;формирование рейтингов журналистов (их активность по журналистскимзапросам и публикациям);формирование рейтингов компаний по предоставленным комментариям; формирование рейтингов экспертов по предоставленным комментариям; наличие собственной международной команды журналистов, ежедневно пишущих для NewsMaker.
В компании отмечают, что в мире существует всего лишь три подобные платформы: одна в США –HARO, и две в России – Pressfeed и Deadline.Media.
На сайте проекта отмечается, что социальная значимость NewsMaker заключается в оперативном получении комментариев ньюсмейкеров в онлайн-режиме на запросы СМИ. Также особенностью NewsMaker будет генерация главных тем дня, комментарии на которые могут давать сами СМИ.
"В течении всего нескольких часов представитель СМИ сможет через сервис коммуникаций получить необходимую фактуру от разных, интересных ему ньюсмейкеров с площадки сервиса. А компании, благодаря NewsMaker, могут экономить до 80% выделенного бюджета на PR-обслуживание по публикациям в СМИ", – добавляют в компании.Кроме того, журналисты и ньюсмейкеры могут вести свои колонки на онлайн-площадке сервиса и писать в ленту новостей.
База как журналистов, так и ньюсмейкеров сейчас находится на стадии формирования, а полная отчетность и составление рейтингов будут формироваться с 1 февраля. Идеологами сервиса являются Мила Маринич и Юлиана Яроцкая.
Фото: Рixabay.com / Tumisu
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