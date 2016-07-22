Появился сервис коммуникаций между журналистами и ньюсмейкерами NewsMaker

Среди функций NewsMaker: он является своеобразной соцсетью;возможность для журналистов писать, размещать свои публикации;формирование рейтингов СМИ;формирование рейтингов журналистов (их активность по журналистскимзапросам и публикациям);формирование рейтингов компаний по предоставленным комментариям; формирование рейтингов экспертов по предоставленным комментариям; наличие собственной международной команды журналистов, ежедневно пишущих для NewsMaker.

В компании отмечают, что в мире существует всего лишь три подобные платформы: одна в США –HARO, и две в России – Pressfeed и Deadline.Media.

На сайте проекта отмечается, что социальная значимость NewsMaker заключается в оперативном получении комментариев ньюсмейкеров в онлайн-режиме на запросы СМИ. Также особенностью NewsMaker будет генерация главных тем дня, комментарии на которые могут давать сами СМИ.