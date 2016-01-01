Главные потребительские тренды 2017

4. Смешанная реальность

Четыре из пяти пользователей виртуальной реальности уверены, что всего через три года виртуальную реальность невозможно будет отличить от физического мира. Половина опрошенных уже интересуются предметами, которые позволили бы им в реальности взаимодействовать с виртуальными объектами.

5. Новые вызовы для человеческого организма

Участники опроса предполагают, что с появлением автопилотируемых машин, транспортные болезни будут расти. Трое из десяти опрошенных предвидят появление соответствующих таблеток. Каждый третий готов пользоваться средствами от укачивания во время использования приложений виртуальной и дополненной реальности.

6. Парадокс безопасности

Более половины пользователей уже используют системы экстренной сигнализации, отслеживания или уведомлений в своих смартфонах. Однако среди тех, кто чувствует себя безопаснее, пользуясь смартфоном, трое из пяти признались, что рискуют больше именно потому, что полагаются на свой смартфон.

7. Социальные «бункеры»

Сегодня люди превращают свои социальные сети в своеобразные «бункеры». Для каждого третьего социальные сети являются основным источником новостей. При этом каждый четвертый ценит мнение своих виртуальных друзей больше, чем мнения политиков.

8. Личная дополненная реальность

Более половины опрошенных хотят себе очки дополненной реальности для подсвечивания темных участков и оповещения об опасности. Каждый третий хотел бы с их помощью менять или убирать раздражающие его элементы окружающей среды.

9. Вопрос приватности

Двое из пяти продвинутых интернет-пользователей хотят использовать только защищенные сервисы, но мнения обычных людей разделились. Почти половина согласна просто на «достаточно хороший» уровень приватности, а каждый третий уверен, что понятия приватности в интернете больше не существует.

10. Высокие технологии для всех

Двое из пяти продвинутых интернет-пользователей хотят получать все продукты и сервисы от 5 крупнейших IТ-компаний. Однако, трое из четырех опрошенных уверены, что это станет возможным не ранее, чем через 5 лет.

Прогноз 10 Hot Consumer Trends составлен глобальным исследовательским центром Ericsson ConsumerLab, который более 20 лет изучает потребительские активности во всем мире. Данное исследование было проведено с помощью онлайн-опроса активных интернет-пользователей в 14 крупных городах по всему миру в октябре 2016 года.