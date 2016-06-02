После предупреждения Нацсовета СТБ отказался от трех шоу - замгендиректора канала

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в очередной раз назначил внеплановую проверку телеканалу СТБ. Такое решение было принято на вчерашнем заседании регулятора из-за того, что канал снова транслировал в дневное времяконтент, который может навредить детям.

Речь идет об анонсе программы «МастерШеф», в котором одна из участниц проекта показала неприличный жест и пообещала перегрызть глотки другим участникам. Также мониторинг зафиксировал, что в анонсах программы «Один за всех», говорилось о насилии над несовершеннолетней и половых отношениях отца с любовницей.

В одном из выпусков реалити-шоу «Хата на тата» ребенок покупал водку, а отец предлагал научить его курить. В программе «Битва экстрасенсов» были показаны сцены насилия и жесткости, в частности, в одном из выпусков показали изувеченное тело убитой девушки с выколотыми глазами и отрезанными пальцами. Все это было показано до 23:00.

Позицию телеканала на заседании Нацсовета представлял замгендиректора СТБ Анатолий Максимчук. Он сразу же сообщил, что после того как Нацсовет вынес каналу предупреждение, на СТБ "много что изменилось", в частности были закрыты передачи, которые вызывали большой резонанс - это «Детектор брехні», «Кохана, ми вбиваємо дітей» и «Врятуйте нашу сім’ю». "При том, что две последние имели очень важное социальное значение", - отметил замгендиректора телеканала.

Кроме того, Максимчук предложил регулятору, чтобы экспертизы программ и анонсов канала провели "аттестованные люди", в частности в сфере психологии и искусства, поскольку это аудиовизуальной контент, в котором присутствует элемент творчества. По словам гендиректора СТБ, для этого можно обратиться в экспертные учреждения при МВД и Минюсте, и уже на основании их заключений принимать решение.

Первый замглавы Нацсовета Ольга Герасимьюк отклонила такое предложение, заявив, что этот вопрос уже обсуждался в прошлый раз.