После Карпачева: у «Один за всех» на СТБ будет новый ведущий

Михаил Присяжнюк хорошо известен телезрителям, в том числе и поклонникам шоу «Один за всех», где он уже 6 лет является постоянным экспертом. Кроме того, он участвовал в таких передачах, как «Беременна в 16», «Спасите нашу семью», «Дорогая, мы убиваем детей», «Детектор лжи», «Следствие ведут экстрасенсы», «Все буде добре», «Холостяк. Как выйти замуж», «Давай поговорим о сексе», «За живе!».

«Один за всех» – остросоциальный проект о том, что на самом деле происходит в нашей стране. Более 6 лет команда проекта берется за самые сложные и резонансные дела, чтобы помочь украинцам добиться справедливости там, где этого до сих пор не сделали правоохранительные органы и социальные службы.

Напомним, что телеведущий Руслан Сеничкин озвучил одного из главных персонажей анимационного фильма «Монстры на каникулах 3», премьера которого прошла 11 июля в кинотеатре «Оскар».