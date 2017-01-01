Посыпайко, Терехова и Мирошниченко стали ведущими на NewsOne

Телеканал NewsOne во время Евровидения-2017 будет не только информировать телезрителей о ходе конкурса, но и покажет обратную сторону конкурса, сообщает пресс-служба канала.

"Мы берем на себя ответственность за освещение другой, тыльной стороны конкурса. Ведь за всей этой фантастической концертной картинкой, стоит огромное количество усилий, интриг и денег", - говорит креативный продюсер телеканала Евгений Дудник.

Так, программа «Большое интервью», в которой телеведущая Елена Кирик обычно общается с политиками, на неделю - с 8 по 14 мая - изменила свой традиционный подход к жанру.Во-первых, ее ведущими стали официальный комментатор Евровидения, радиоведущая Татьяна Терехова, ведущий конкурса, телеведущий Тимур Мирошниченко и модератор пресс-центра Игорь Посыпайко. Во-вторых, интервьюировать они будут звезд шоу-бизнеса, которые так или иначе причастны к конкурсу. Среди гостей - Анастасия Приходько, певица Alyosha, Павло Зибров и др.

Кроме того, NewsOne покажет Киев глазами иностранцев. Журналисты телеканала вместе с гостями Киева проинспектируют и оценят, как город подготовился к проведению конкурса. А Посыпайко в рубрике «Байки от Посыпайко» раскроет все интриги конкурса.

После оглашения победителей 14 мая в эфире телеканала стартует десятичасовой финальный марафон, который начнется документальным фильмом о Евровидении, а затем на протяжении всего дня гости: участники и организаторы Евровидения 2017, Виталий Кличко, Вячеслав Кириленко, Джамала, Александр Пономарев и др. будут комментировать конкурс, делиться своими впечатлениями и эмоциями.

Фото: Facebook Игоря Посыпайко