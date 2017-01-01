Портал UBR.ua изменил формат и дизайн

Информационный online-ресурс UBR.ua запустил новую версию сайта, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Вести Украина», в который входит ресурс.

"Теперь ресурс стал удобнее и информативнее. В новой версии сайта сделан акцент на авторские материалы, уникальный контент и эксклюзивность подачи", - говорят в компании. UBR.ua также оптимизирован для чтения с мобильных устройств.

Кроме того, перезапущен раздел курса валют, в обновленном формате запущена версия проекта «Блоги».

"Информационный online-ресурс UBR расширяет круг своей аудитории и укрепляет высокие позиции среди топовых украинских бизнес-СМИ. В новой версии UBR вы найдете деловые новости, информацию о текущем состоянии финансовых рынков, курса валют, индексов и ставок. Таким образом здесь есть все — от макроэкономики и частных финансов до товарных рынков и новостей IТ", - отмечает главный редактор портала Елена Лысенко.

Напомним, телеканал UBR прекратил свою деятельность с начала 2017 года. А медиахолдинг «Вести Украина» объявил о новом проекте, который заменит телеканал.

Фото: «Телекритика»