ТЕЛЕКРИТИКА

Pornhub адаптировал свой сайт для слабовидящих

Бизнес

Крупнейший в мире порноресурс Pornhub оптимизировал свой сайт для слабовидящих пользователей, сообщается в его официальном блоге.

Так, на платформе появился специальный раздел Visually Impaired, который имеет увеличенный шрифт, настраиваемые цветовые контрасты, специальные «горячие клавиши» для удобного переключения видео, субтитры к некоторым роликам.

Адаптированная версия использует различные плагины и расширения, улучшающие чтение с экрана для слабовидящих. Кроме того, при создании разработчики консультировались с людьми с нарушениями зрения.

"Доступность всегда была неотъемлемой частью политики Pornhub. Мы неустанно работали над тем, чтобы все наши поклонники могли получать удовольствие от контента", – сказал вице-президент компании Кори Прайс, отметив, что теперь платформа сможет обслуживать около 285 млн человек во всем мире, у которых есть нарушения зрения.

Напомним, в прошлом году Pornhub запустил раздел Described Video для незрячих пользователей, в котором ролики сопровождались дополнительной аудиодорожкой, описывающей все, что происходит на экране.

Фото: Flickr.com / vazovsky

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