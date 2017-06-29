Популярный сервис Imgur признался в масштабной утечке данных

Один из популярнейших в мире сервис хранения изображений Imgur в своем официальном блоге рассказал об утечке данных 1,7 млн своих пользователей в 2014 году, о которой стало известно лишь в ноябре текущего года.
Вместе с тем, по словам операционного директора Imgur Роя Сегала, поскольку сервис не требует у пользователей указывать реальные имена, адреса и номера телефонов, злоумышленники могли получить только пароли и адреса электронной почты, требуемые для входа на сайт. Однако разработчики еще продолжают детально изучать «незаконное вторжение» и условия, при которых оно произошло.
В компании допускают, что утечка произошла из-за устаревшего алгоритма хэширования (SHA-256), который сервис в то время использовал. С 2016 года все пароли защищаются более безопасным алгоритмом bcrypt. Кроме того, после того как стало известно об утечке, Imgur направил пользователям уведомления о необходимости сменить пароли в аккаунтах.
"Мы очень серьезно относимся к защите ваших данных и будем проводить внутреннее исследование безопасности нашей системы и процессов", – заверил Сегал.
Фото: ТК