Популярные Instagram-блогеры зарабатывают около $300 за пост

Популярные западные Instagram-блогеры зарабатывают в среднем примерно $300 за пост. Такие данные опубликовал AdWeek со ссылкой на Influence.co (маркетплейс топовых блогеров), сообщает AIN.UA
В большей степени их заработок зависит от количества подписчиков. Так, например, блогеры с числом фоловеров от 100 тыс. могут рассчитывать на $800 за пост, а те, у кого аудитория меньше 1 тыс. человек — в лучшем случае на $100.
Так, средняя цена за рекламный пост составляет примерно $300, но некоторые блогеры могут зарабатывать больше в зависимости от количества подписчиков. Самые прибыльные аккаунты у моделей, вокруг них же, как правило, собирается самая большая аудитория. Также в Instagram довольно популярны фитнес-блогеры, но зарабатывают они все еще меньше, чем фотографы.
Таким образом, можно сделать вывод, что на уровень заработка Instagram-блогеров влияют всего три фактора — тема, качество контента, и размер аудитории.
Напомним, согласно исследованию разработчика сервиса, аналогичного Tumblr и RSS, компании Bloglovin, наиболее положительный эффект от коммуникаций с аудиторией, по мнению блогеров, достигается в именно Instagram. Кроме того, в Bloglovin в рамках опроса уточнили расценки у популярных блогеров: 84% опрошенных подтвердили, что готовы разместить спонсированный пост в Instagram менее чем за $250 (именно за такие деньги большинство лидеров мнений согласны написать промопост в Facebook), 97% - менее чем за $500.
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