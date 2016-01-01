Популярные Instagram-блогеры зарабатывают около $300 за пост

Популярные западные Instagram-блогеры зарабатывают в среднем примерно $300 за пост. Такие данные опубликовал AdWeek со ссылкой на Influence.co (маркетплейс топовых блогеров), сообщает AIN.UA

В большей степени их заработок зависит от количества подписчиков. Так, например, блогеры с числом фоловеров от 100 тыс. могут рассчитывать на $800 за пост, а те, у кого аудитория меньше 1 тыс. человек — в лучшем случае на $100.

Так, средняя цена за рекламный пост составляет примерно $300, но некоторые блогеры могут зарабатывать больше в зависимости от количества подписчиков. Самые прибыльные аккаунты у моделей, вокруг них же, как правило, собирается самая большая аудитория. Также в Instagram довольно популярны фитнес-блогеры, но зарабатывают они все еще меньше, чем фотографы.