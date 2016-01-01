Помимо музыки: Karabas LIVE расширяет горизонты

Украинское медиа о музыке теперь будет размещать контент о творчестве в целом, а также об инновациях, городской жизни, спорте, образовании, отношениях. В общем, станет “универсальным солдатом” в эпоху ожесточенной борьбы за внимание аудитории.

По словам руководителей проекта, “изменения отражают естественный путь развития издания”. Состав редакции расширился, а значит, пришла пора решать более амбициозные задачи, считают в компании.

“Нам давно было тесно в рамках музыкального журнала, - объясняет главный редактор Karabas LIVE Игорь Панасов. - В мире, который стремительно превращается в глобальную сеть, где всё связано со всем, сложно усидеть в отдельной комнате. Пульс времени ощущается точнее, когда ты не ограничен в движениях”.

Конечно, музыка останется ключевой темой журнала и ей будет посвящен раздел MUSIC. Помимо этого, появятся четыре других раздела: SHOW - о кино, сериалах, спортивных ивентах, выставках, спектаклях и т.д.; DAILY - о том, чем живет город каждый день (еда, путешествия, отношения, здоровый образ жизни, образование и т.д.); TECH - об инновациях, медиа, технологиях и интернете; TODAY - об актуальных событиях, связанных с тематикой всех разделов.

“У нас есть большая и амбициозная цель, а есть более конкретные. В ближайшие полгода хочется вырасти в два раза. То есть превысить цифру в 400 тысяч просмотров в месяц (сейчас - 190 000 по версии Similar Web), - рассказал “Телекритике” Алексей Бондаренко, заместитель главного редактора и руководитель раздела Tech на Karabas Live.

По словам Алексея, перезапуск обошелся изданию не очень дорого.

"Мы остались на платформе Wordpress и под нее разрабатывали новый дизайн и рубрикацию. Дизайн делали внутри редакции, а с версткой помогло агентство на аутсорсе", - отметил он.

"Редакционная политика изменится в соответствии с расширением тематик. Мы не ставим цель охватить совершенно всё. Но мы хотим говорить о главном и интересном для современного читателя. С точки зрения взаимоотношений с инвестором Karabas.com, все останется по-прежнему - редакторская политика независима от билетного оператора. Мы понимаем, что довольно много сайтов сейчас пишет про смежные вещи, но сами хотим делать это несколько иначе. В своем стиле. И, поскольку не так давно мы усилились новой командой, мы уверены, что у нас это получится”, - заключил Алексей Бондаренко.

Напомним, онлайн-журнал Karabas LIVE существует с ноября 2016 года благодаря инвестициям билетного оператора Karabas.com.