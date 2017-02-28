Пользователи YouTube ежедневно проводят за просмотром видео 1 млрд часов

Ежедневно пользователи по всему миру просматривают на YouTube около 1 млрд часов видео, и по своим масштабам с ним не может сравниться ни один телеканал или сеть. Такими данными поделился вице-президент по разработке видеохостинга Кристос Гудроу, сообщает AIN.UA.

По его словам, руководство сервиса решило брать за отчетную точку не число просмотров, а именно длительность просматриваемого видео, то есть сколько часов люди тратят на просмотр роликов в YouTube. "Это была непростая задача, но мы хотели понять, что нравится зрителям", — говорится в блоге компании.

Гудроу также отметил, что если один человек сядет и будет просто смотреть YouTube на протяжении 1 млрд часов, то у него на это уйдет 100 тыс. лет. "Наши предки 100 тыс. лет назад делали инструменты из камня и мигрировали из Африки, по земле бегали мамонты. Если бы вы на протяжении 100 тыс. лет путешествовали со скоростью света, то могли бы пересечь Млечный Путь", — добавил он.

Напомним, YouTube в следующем году собирается отказаться от 30-секундных рекламных роликов, которые проигрываются перед видео без возможности пропуска.

Фото: Максим Лисовой