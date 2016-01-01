Пользователи соцсетей в 7 раз больше доверяют рекламе с «реальным» фотоконтентом, чем брендированным

Интернет-пользователи в семь раз чаще доверяют фотографиям в социальных сетях, размещенным «реальными людьми», нежели компаниями.

Как сообщает Cossa, об этом свидетельствует исследование влияния пользовательского фотоконтента на доверие потребителей к бренду и вовлеченность, которое провела крупная контент-платформа Olapic. Компания опросила4,5 тыс. активных пользователей соцсетей в возрасте 16-49.

Согласно исследованию, 56% респондентов признались, что скорее кликнут по рекламному объявлению с UG-фотоконтентом, нежели по брендированной картинке или стоковому изображению. Такое же количество опрошенных подтвердило, что их намерение купить продукт возрастет под влиянием фото, размещенных пользователями соцсетей.

Вместе с тем 80% мобильных пользователей скорее заблокировали бы любую рекламу, которую сочли бы раздражающей или нерелевантной их интересам.

"В ходе исследования мы выявили низкий уровень доверия к брендированной рекламе по всем странам. Широко распространенное недоверие к традиционной рекламе предполагает, что потребители заинтересованы в более честном диалоге с брендами. Чтобы повысить продажи, компаниям нужно адаптироваться к меняющейся ситуации в отрасли", - считает сооснователь Olapic Пау Сабрия.

Фото: impactbnd.com