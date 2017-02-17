Пользователи Facebook смогут сами цензурировать свою ленту новостей

Facebook предоставит возможность каждому пользователю самому определять уровень цензуры в его ленте новостей. Как сообщает Adindex.ru, об этом объявил основатель соцсетиМарк Цукерберг.

По его словам, идея заключается в том, чтобы каждый мог установить свою собственную границу дозволенного в отношении, например, взрослого контента или контента, содержащего насилие.

По умолчанию пользователю будут предложены настройки, которые выбрали большинство пользователей в его стране. АFacebook периодически будет предлагать вопросы на этот счет, что избавит пользователей от самостоятельного регулирования этих настроек.

При этом соцсеть будет учитывать регулирующие законы каждой страны.

Напомним, также Цукерберг объявил, что планирует заняться развитием социальной инфраструктуры для формирования глобального сообщества на базе Facebook. То есть он хочет перейти от формата соцсети для друзей и семьи к развитию глобальной социальной инфраструктуры, чтобы дать людям возможность выстроить глобальное сообщество, которое будет работать для всех.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»: