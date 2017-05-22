Пользователи Facebook смогут добавлять музыку лейбла Universal Music в видео

Facebook и крупнейшая в мире компания лейблов звукозаписи Universal Music Group заключили многолетнее соглашение, позволяющее пользователям соцсети, Instagram и Oculus добавлять лицензионную музыку в свои видео.
Эта сделка поможет решить основные проблемы нарушения авторских прав, связанные с музыкой в соцсети. И она является только первым шагом в рамках распространения музыки на всех платформах Facebook.
Отметим, Universal Music Group принадлежат такие лейблы, как Rammstein, Entwine, Милен Фармер, The Black Eyed Peas, ABBA, Aerosmith, Eminem, Lady Gaga, Rihanna, Майли Сайрус и др.
По информации нескольких источников издания The Verge, аналогичные переговоры компания ведет и с Warner Music Group и Sony Music Group.
Кроме того, пишет издание, Facebook создает собственную версию сервиса Content ID, принадлежащего YouTube и помогающего правообладателям идентифицировать свои материалы и управлять ими.
Напомним, ранее Facebook объявил об очередном способе борьбы с фейковыми новостями: постепенно все информационные статьи в соцсети получат специальный «индикатор доверия».
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