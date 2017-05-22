Пользователи Facebook смогут добавлять музыку лейбла Universal Music в видео

Facebook и крупнейшая в мире компания лейблов звукозаписи Universal Music Group заключили многолетнее соглашение, позволяющее пользователям соцсети, Instagram и Oculus добавлять лицензионную музыку в свои видео.

Эта сделка поможет решить основные проблемы нарушения авторских прав, связанные с музыкой в соцсети. И она является только первым шагом в рамках распространения музыки на всех платформах Facebook.

Отметим, Universal Music Group принадлежат такие лейблы, как Rammstein, Entwine, Милен Фармер, The Black Eyed Peas, ABBA, Aerosmith, Eminem, Lady Gaga, Rihanna, Майли Сайрус и др.