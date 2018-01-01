Политическая кухня осеннего сезона

Примечательно, что анонс премьеры проекта, который появился на экранах еще в начале августа, совпал со слухами в медиасреде о якобы покупке трех ключевых новостных каналов («112 Украина», NewsOne и Zik) оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого украинские журналисты не раз ловили на пророссийских высказываниях.

Несмотря на то что расследование «Радіо Свободи» доказало связь политика и «112 Украина», сам Медведчук факт покупки каналов опровергает и утверждает, что смена руководства на двух («112 Украина» и NewsOne) оппозиционных СМИ за полгода до выборов – не что иное, как обыкновенное совпадение.