Политическая кухня осеннего сезона

Сентябрь, помимо старта осеннего сезона, также ознаменовался началом нового политического сезона, неохотно вернув народных депутатов из летних каникул в рабочие кресла. И если в Верховной Раде пока штиль, в вечерних эфирах политических шоу бурлят эмоции. «Телекритика» узнала, на каких каналах можно посмотреть, о чем говорят политики.
До президентских выборов, с точки зрения политического пиара, осталось всего ничего. На телеэкранах уже активно мелькают политические ролики, а города переполняются билбордами с многообещающими слоганами. В этот же период традиционно повышается спрос на политическую журналистику. Так, к уже известным украинскому зрителю площадкам, таким как «Право на владу» («1+1») или «Свобода слова» (ICTV), в этом сезоне присоединился телеканал «112 Украина», представив сразу два социально-политических проекта – «Кандидат» и «Пульс».
1
«Главное политическое шоу» страны оказалось самым дорогим во всех смыслах
Новое ток-шоу «Пульс» вышло в эфир телеканала «112 Украина» 28 августа. Авторы проекта без излишней скромности назвали свое детище «главное политическое шоу страны». Отныне оно будет выходить по вторникам в 19:30.
Примечательно, что анонс премьеры проекта, который появился на экранах еще в начале августа, совпал со слухами в медиасреде о якобы покупке трех ключевых новостных каналов («112 Украина», NewsOne и Zik) оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого украинские журналисты не раз ловили на пророссийских высказываниях.
Несмотря на то что расследование «Радіо Свободи» доказало связь политика и «112 Украина», сам Медведчук факт покупки каналов опровергает и утверждает, что смена руководства на двух («112 Украина» и NewsOne) оппозиционных СМИ за полгода до выборов – не что иное, как обыкновенное совпадение.
В этот же период, в конце июля, Виктор Медведчук вступает в партию «За жизнь», созданную противниками неолиберальной политики Петра Порошенко – Вадимом Рабиновичем и Евгением Мураевым. Так, в СМИ пишут, что выход из тени Медведчука, скорее всего, означает только одно: политик активно готовится к выборам, используя для этого старые и проверенные методы пиара – телевизионную журналистику.
Кого собирается продвигать политик? Однозначного ответа на этот вопрос пока еще нет. Но вот журналисты уже подшучивают, что в последнее время и часа свободного на «112 Украина» не обходится без Вадима Рабиновича.
Тема первого выпуска ток-шоу «Пульс» – «27 лет независимости», а вопрос, который ставят перед зрителями ведущие – Владимир Полуев и Анна Степанец – звучит так: «Чувствуют ли они [зрители] себя зависимыми или независмыми, живя сегодня в Украине?». Дискуссия зарождается в лучших традициях «Шустер LIVE» – с обвинениями, спорами и даже попытками драк.
Вот, к примеру, экс-нардеп Инна Богословская вступает в драку с бывшим министром транспорта и связи Евгенем Червоненко:
Эксперты на манеже в «Пульсе» все те же. Если не брать во внимание новоиспеченных политиков, которые появились за годы АТО, в студии первого выпуска можно заметить Дмитрия Гордона, Святослава Пискуна, Юрия Деревянко, Борислава Розенблата, Михаила Добкина, Сергея Таруту, Вадима Карасева и Алексея Голобуцкого. Читая этот список, даже невооруженным глазом видно, что подавляющее большинство участников – оппозиционеры, которые, по сути, разделяют взгляды членов партии «За жизнь».
Набор спикеров второго выпуска от 4 сентября тоже не удивил. Разбирались на этот раз в теме нового политического сезона Вадим Рабинович, Алексей Гончаренко, Александр Вилкул, Игорь Мосийчук, Иван Крулько, Виктор Бондар, Олег Осуховский, Игорь Мирошниченко, Павел Жебривский, Юрий Гримчак, Олег Волошин и Дмитрий Раимов.
Как сообщает телеканал «112 Украина», второй выпуск пока бьет рекорды по просмотрам. За политическими спорами в прямом эфире наблюдало практически два миллиона украинцев, за первым – чуть больше одного. Также телеканал на официальном сайте демонстрирует свои успехи, сравнивая «Пульс» с шоу «Свобода слова» и «Право на владу».
Так, согласно показателям «112 Украина», по рейтингу второго выпуска «Пульсу» удалось опередить политические ток-шоу «1+1» и ICTV на 0,21 % по аудитории 18+ (50k+), при этом сохранив долю телесмотрения ниже главных конкурентов – 5,6 % против 7,27 % у «Право на владу» и 6,83 % у «Свободы слова».
Но в действительности подобные цифры не являются подтверждением лидерства «Пульса» среди уже существующих политических ток-шоу. В первую очередь потому, что показатели доли и рейтинга одного выпуска проекта достаточно нелогично сравнивать с усредненными показателями проектов, которые уже годами выходят в эфир. К слову, если премьера осеннего сезона «Свободы слова» стартовала 3 сентября, то дата выхода нового сезона ток-шоу «Право на владу» пока еще неизвестна.
Если же говорить о самых успешных показателях выпусков этих трех политических шоу за 2018 год, то на первом месте располагается «Право на владу» (выпуск от 15 марта), рейтинг которого составил 2,29 %, доля – 11,64 % по аудитории 18+ (вся Украина). На втором месте – «Свобода слова», выпуск от 26 марта, (rat: 1,92 %, shr: 7,71%). Лучший выпуск «Пульса» по показателям был от 28 августа (rat: 1,38 %, shr: 4,15%).
2
Ваш Рабинович и тут, и там: проект «Кандидат»
В отличие от уже знакомого зрителям формата заядлых споров, проект «Кандидат» стал новатором в отрасли политических ток-шоу. Ведь за годы независимости Украины народного депутата из 12 кандидатов в эфире пока еще никто не выбирал. Если первый выпуск от 26 августа был, скорее, ознакомительный, то уже 2 сентября на проекте появились первые испытания и первые выбывшие кандидаты на депутатское кресло. Им оказалась лидер женской команды «Держава» Ольга Иванова.
Соответственно, впереди у нового проекта еще десять выпусков и столько же выбывших. После этого, как пообещал один из ведущих и главный «цербер» проекта Вадим Рабинович, победитель отправится на обучение в Стэндфорский университет, а затем попадет в списки партии «За жизнь», которые, вероятнее всего, будут подаваться на голосование на следующие парламентские выборы в октябре следующего года.
Если говорить об успешности проекта, то, по данным телеканала «112 Украина», первый выпуск «Кандидата» посмотрели 928 тысяч зрителей по аудитории 4+. По аудитории 18–54 (50k+) доля проекта составила 3,26 %, рейтинг – 1,18 %. Показателей по второму выпуску на момент написания статьи на сайте не было.
3
Русский реванш в устах Вадима Карпьяка
Третьим политическим проектом, который уже вышел на экраны в новом телевизионном сезоне, стала «Свобода слова» на ICTV (проект будет выходит по понедельникам в 22:20). Первое, на что стоит обратить внимание: по сравнению с «Пульсом» на «112 Украина», пул экспертов в первом выпуске «Свободы слова» состоит не из оппозиционеров, а из чиновников, занявших свои кресла при правительстве Петра Порошенко – главы Верховной Рады Андрея Парубия и министра иностранных дел Павла Климкина.
Ясное дело, что политики поддерживают евроинтеграционную повестку правящей власти и критикуют дерзость оппозиционеров. К слову, темы выпусков «Пульса» от 4 сентября и «Свободы слова» от 3 сентября были, по сути, идентичными – новый политический сезон и предвыборная гонка.
Из нового в «Свободе слова»: Павел Климкин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Азовского моря, настояв на позиции нынешнего правительства – признать море международным пространством и не дать тем самым России заблокировать морские транспортные пути.
Если же сравнивать показатели доли и рейтинга первого выпуска «Свободы слова» и последнего выпуска «Пульса», то «112 Украина» ненамного, но удалось оторваться от своих коллег из ICTV. Рейтинг «Свободы слова» от 3 сентября по аудитории 18+ (вся Украина) составил 0,98 % ( у «Пульса» за 4 сентября – 1,24 %), доля – 4,72 % ( у «Пульса» за 4 сентября – 4,26 %). При этом «112 Украина» вдвое опередили ICTV и по просмотрам на YouTube. Второй выпуск «Пульса» посмотрели более 59 тысяч зрителей, «Свободу слова» – больше 25.
Вот приблизительно так стартовал новый политический сезон на украинском ТВ. Напомним, уже в октябре на голубых экранах ожидается еще одно политическое шоу – «Новые лидеры» на ICTV, где ведущим станет комедиант Сергей Притула.