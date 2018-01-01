Показатели Netflix превысили ожидания аналитиков

С июля по сентябрь компания заработала $4 млрд. За аналогичный период прошлого года доход Netflix составил $2,98 млрд. Более того, с начала этого года акции компании выросли почти на 90%

По прогнозам специалистов самой компании, четвертый квартал 2018 года должен принести онлайн-кинотеатру до $4,2 млрд, а также плюс 9,4 млн новых абонентов. Во втором квартале 2018-го количество американских подписчиков сервиса достигало 57,4 млн в США и 72,7 млн в других странах.

Акционерам компании сообщили, что Netflix продолжит инвестировать в производство собственного оригинального контента.

Напомним, ранее аналитики Sandvine исследовали трафик интернета (как загружаемый в сеть так и скачиваемый из сети). Оказалось, что от объема интернет-трафика по всему миру на стриминговый видеосервис Netflix приходится 14,97%, а в США показатели стримингового сервиса еще выше – 19,1%.

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