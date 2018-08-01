Поисковик от Microsoft проверит достоверность источников новостей

Задача секции под названием Spotlight заключается в том, чтобы показать пользователям последние заголовки интересующей их новости, дать краткое изложение того, как история развивалась в медиа с течением времени, и предоставить по теме посты других людей в социальных сетях.

Как пишут создатели Spotlight в блоге поисковика, благодаря новой технологии пользователи смогут быстро получить всестороннее представление по теме, прежде чем примут решение о том, что они хотят углубиться в тему, нажав на любую из статей.

«Чтобы источник считался качественным, он должен соответствовать рекомендациям Bub News PubHub, который представляет собой набор критериев, способствующих оригинальности, удобочитаемости, доступности и прозрачности», – сообщают в Bing.

В настоящее время секция Spotlight от поисковика Bing доступна с десктопных и мобильных устройств лишь на территории США.