ТЕЛЕКРИТИКА

Поесть за 100: Алексей Душка научит украинцев, как приготовить бюджетный обед

Бизнес

Сегодня стало известно, что в осеннем сезоне программа «1+1» пополнится еще одним кулинарным шоу. «Їмо за 100» – авторский проект Алексея Душки, в котором ведущий и фуд-эксперт научит украинцев готовить изысканные блюда для всей семьи за 100 гривен.


Сегодня каждый украинец знает, что поход в магазин за продуктами питания в среднем обойдется в 200 гривен. Если же отправиться обедать в ресторан, то, в зависимости от заведения, иногда приходится заплатить немалую сумму. Как не отчаяться из-за подорожания и при этом не отказывать себе в любимых блюдах – именно об этом собирается рассказывать зрителям ведущий Алексей Душка.

Примечательно, что кормить Алексей собирается не одного человека, а сразу всю семью, причем он уверен, что для этого понадобится меньше 100 гривен.

Команда проекта «Їмо за 100»

Фото: «1+1»

«В профессиональной кулинарии есть два важнейших аспекта – навыки приготовления пищи и умение выбирать правильные продукты. Второму я уже давно научился и отшлифовал эти умения в проекте «Життя без обману», а вот свои навыки на кухне пришлось немного подтянуть в кулинарной школе. Однако создать дома ресторан – абсолютно реально, и я докажу это зрителям в проекте «Їмо за 100», раскрыв им все секреты, которым научился в кулинарной школе и за годы работы фуд-экспертом», – рассказывает о своем новом кулинарном проекте Алексей Душка.

Вот, кстати, пример блюд, которыми Душка собирается кормить всю семью

Фото: «1+1»

В каждом выпуске «Їмо за 100» помогать Алексею на кухне будет звездный гость. За приготовлением пищи ведущий расспросит известных людей о личном и узнает, насколько ловкие они на кухне.

К слову, на идею нового проекта Алексея вдохновила его маленькая дочь Даша. Фуд-эксперт жалуется, что с появлением ребенка семье редко удается посещать кафе или рестораны, поскольку это не всегда комфортно. Кроме того, после стремительного роста цен это стало недешевым удовольствием. Поэтому Алексей решил устроить ресторан у себя дома, чтобы чаще баловать своих родных.

Конечно, как ему это удается, телеканал «1+1» не раскрывает. Узнать все секреты бюджетного стола можно будет уже осенью.

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