Поесть за 100: Алексей Душка научит украинцев, как приготовить бюджетный обед

Сегодня стало известно, что в осеннем сезоне программа «1+1» пополнится еще одним кулинарным шоу. «Їмо за 100» – авторский проект Алексея Душки, в котором ведущий и фуд-эксперт научит украинцев готовить изысканные блюда для всей семьи за 100 гривен.
Сегодня каждый украинец знает, что поход в магазин за продуктами питания в среднем обойдется в 200 гривен. Если же отправиться обедать в ресторан, то, в зависимости от заведения, иногда приходится заплатить немалую сумму. Как не отчаяться из-за подорожания и при этом не отказывать себе в любимых блюдах – именно об этом собирается рассказывать зрителям ведущий Алексей Душка.
Примечательно, что кормить Алексей собирается не одного человека, а сразу всю семью, причем он уверен, что для этого понадобится меньше 100 гривен.
В каждом выпуске «Їмо за 100» помогать Алексею на кухне будет звездный гость. За приготовлением пищи ведущий расспросит известных людей о личном и узнает, насколько ловкие они на кухне.
К слову, на идею нового проекта Алексея вдохновила его маленькая дочь Даша. Фуд-эксперт жалуется, что с появлением ребенка семье редко удается посещать кафе или рестораны, поскольку это не всегда комфортно. Кроме того, после стремительного роста цен это стало недешевым удовольствием. Поэтому Алексей решил устроить ресторан у себя дома, чтобы чаще баловать своих родных.
Конечно, как ему это удается, телеканал «1+1» не раскрывает. Узнать все секреты бюджетного стола можно будет уже осенью.