Поесть за 100: Алексей Душка научит украинцев, как приготовить бюджетный обед

Сегодня каждый украинец знает, что поход в магазин за продуктами питания в среднем обойдется в 200 гривен. Если же отправиться обедать в ресторан, то, в зависимости от заведения, иногда приходится заплатить немалую сумму. Как не отчаяться из-за подорожания и при этом не отказывать себе в любимых блюдах – именно об этом собирается рассказывать зрителям ведущий Алексей Душка.

Примечательно, что кормить Алексей собирается не одного человека, а сразу всю семью, причем он уверен, что для этого понадобится меньше 100 гривен.