Подростковый канал QTV становится взрослым «Оце ТБ»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании переоформил лицензию на спутниковое вещание телеканала QTV (ООО «Хмарочос медиа», входит в медиахолдинг StarLightMedia) в связи со сменой логотипа и программной концепции.

Теперь телеканал будет называться «Оце ТБ».

По словам директора «Хмарочос медиа» Ильи Семенова, такое решения принято по экономическим соображениям. "У нас было много фильмопоказа, который был ориентирован в первую очередь на подростковую аудиторию. Сейчас мы хотим стать более взрослыми, больше показывать контент, который есть в группе StarLightMedia", – добавил он, уточнив, что канал хочет ориентироваться на аудиторию 35+ или 40+.

Контент телеканала, в основном, составят повторы лучших программ с телеканалов StarLightMedia.

Напомним, кроме QTV, в холдинг входят каналы СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2.