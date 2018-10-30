«Поднять рейтинги и вернуть доверие зрителей» – «Общественное» обнародовало стратегию до 2020 года

Почему стратегия не обсуждалась публично (НОТУ – публичное акционерное общество), не сообщается, также неясны причины опоздания с ее публикацией. В документе прописаны в основном реорганизационные нюансы, о контенте, который планирует производить медиахолдинг, ничего не сказано.

В стратегии говорится, что «период 2018–2020 гг. для украинского общественного вещателя должен стать периодом завершения перестройки и перехода к устойчивому, планомерному развитию». Под этими словами члены наблюдательного совета имеют в виду переход к международным принципам менеджмента и маркетинговой стратегии.

В эти два года НОТУ будет развиваться по пяти основным направлениям:

1. Организационная перестройка компании;

2. Стратегия вещания:«способствование укреплению социального капитала украинского общества»;

3. Общественная трансформация: особое внимание к детской и молодежной аудитории;

4. Маркетинговая и коммуникационная стратегия: позиционирование каналов, продвижение программных продуктов и популяризация общественного вещания;

5. Содержание: завершение реформы информационного вещания.

Как становится ясно из документа, «организационная перестройка компании» – это массовое сокращение штатов, которое уже состоялось. Под вторым пунктом члены наблюдательного совета имеют в виду работу над журналистскими стандартами и этикой.

«Перейти к плановому росту рейтингов и доверию [зрителей] в расчете на сезон и/или год. А также разработать […] до конца первого квартала 2019 года и принять (наблюдательному совету) концепцию продвижения бренда общественного вещателя, с учетом запланированного ребрендинга», – говорится в документе. В НОТУ должны также разработать позиционирование каждого из общенациональных каналов и позиционирование каналов регионального вещания на основе предварительно разработанных концепций вещания (без конкретики).

В стратегии НОТУ прописано, что общественный вещатель до 31 декабря этого года под руководством наблюдательного совета должен утвердить концепцию вещания для молодежи.

Правление НОТУ должно разработать и до конца второго квартала 2019 года принять долгосрочные концепции вещания двух центральных телеканалов («UA:Перший» и «UA:Культура»). К 1 декабря 2018 года наблюдательный совет должен принять долгосрочную концепцию регионального вещания, разработанную правлением НОТУ. В последующие годы менеджмент компании должен обеспечить укрепление технической базы «Украинского радио», «Радио «Промінь», «Радио «Культура» и радиопродакшена (что это за структура, неясно), а также позаботиться о развитии сетей радиовещания.

Производство контента в документе не упоминается. Есть только общее описание о намерениях: «найти способы внедрить «украинский взгляд» и «украинский интерес» на уровне сетки/контента»; систематизировать процессы планирования и мониторинга медиаконтента вещания до 1 апреля 2019-го. Для НОТУ прописано разве что «определиться с планами запуска» на канале «UA:Перший» общественно-политического ток-шоу. Также в НОТУ обязаны завершить реформу информационного вещания. Компания «должна исправить имеющийся в информационной политике дисбаланс, связанный с чрезмерным игнорированием действий представителей власти всех уровней».

Оценивать успешность НОТУ по всем направлениям деятельности будет, как и ранее, наблюдательный совет. Они это будут делать на основе анализа сетки вещания, годовых планов деятельности компании и отчетов об их реализации, социологических данных, данных внутреннего и внешнего мониторинга. Ознакомиться с полным текстом документа можно ЗДЕСЬ.

Основные направления на период с 2018 до 2020 года были определены с учетом оценки реализации компанией «Основных направлений деятельности НОТУ на 2017 год», результатов международного аудита (от «Эрнст энд янг» были замечания по финотчетности), проведенных стратегических сессий и дискуссий с участием членов наблюдательного совета, членов правления компании на предыдущем этапе ее становления.

Напомним, наблюдательный совет НОТУ раз в четыре года формируют парламент и общественные организации (по 8 и 9 человек, соответственно). Последние проходят отбор Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. По закону, госдотация НОТУ должна составлять 0,2% госбюджета за прошлый год (1,7 млрд грн в 2019-м). В этом году НОТУ получила из госбюджета 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. В 2019-м Верховная рада планирует выделить НОТУ 1 млрд гривен. Соответствующая сумма указана в принятом 18 октября в первом чтении госбюджете на 2019 год. Изначально в поступившем в парламент от Кабинета министров документе фигурировала другая сумма – 1 млрд 816 млн 100 тыс. гривен. В ходе голосования финансирование НОТУ было урезано в пользу медицины (поправки нардепов «Возрождения» Антона Яценко и Виктора Бондаря). Глава НОТУ Зураб Аласания после этого сообщил, что, если конечная сумма дотации будет меньше 1 млрд гривен, компания закроет региональные филиалы.