Под новые российские санкции попали украинские медийщики

Об этом сообщает ТАСС.

Указом президента РФ Владимира Путина от 22 октября 2018 года подписано и вступило в силу постановление российского правительства № 1300 от 1 ноября 2018 года.

«Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», – говорится в сообщении правительства РФ.

Специальные экономические меры направлены на украинских политиков, медийных личностей и на руководителей органов исполнительной власти крупных украинских компаний.

В постановлении «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592» приведен полный список людей и компаний.

Так, в санкционном списке можно найти министра здравоохранения Ульяну Супрун, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра обороны Степана Полторака, министра инфраструктуры Владимира Омеляна, спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Также экономические меры направлены против главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, главы генштаба Виктора Муженко, главы СБУ Василия Грицака.

В число украинских компаний, которые попали под санкции, входят группа компаний FOZZY Group, частное акционерное общество «Акционерная страховая компания "ИНГО Украина"», публичное акционерное общество «Концерн Галнафтогаз».

Не остались в стороне и украинские медийщики StarLightMedia: Владимир Бородянский, Владимир Локотко, Анатолий Максимчук, Александр Богуцкий.

Александр Ткаченко, генеральный директор «1+1 медиа», на попадание в санкционный список отреагировал с юмором и позитивом в своем Instagram.