Почти 95% кабельщиков будут транслировать каналы 1+1 media

Большинство (около 95%) украинских кабельных операторов перешли на новые для индустрии правила игры в связи с изменениями в условиях формирования универсальной программной услуги с 1 января, и перезаключили договоры о сотрудничестве с 1+1 media, сообщает пресс-служба группы.

"Мы рады, что в истории Украинской телеиндустрии наступила новая эра, которая позволит сохранить высокий уровень качества отечественного производства и заложит основы формирования прозрачного и цивилизованного рынка платного ТВ, где абонент будет осознавать ценность потребляемого им контента и влиять на формирование программного наполнения телевизионных пакетов кабельного оператора", - отмечает директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media Андрей Мальчевский.

Вместе с тем, по его словам, ряд провайдеров кабельного телевидения решили «выпасть с рынка» и перестали ретранслировать каналы всех украинских телегрупп. "Кабельные операторы свои интересы относительно доходов ставят выше интересов своих абонентов. В связи с этим, мы можем порекомендовать нашим зрителям искать замену кабельного оператора на того провайдера, который продолжает транслировать центральные украинские каналы, и его услуга соответствует тому уровню, за который абонент готов платить свои деньги",- добавляет Мальчевский.

Кроме того, часть кабельщиков не только отказывается платить за контент, но и предпринимает попытки контентного пиратства. В таких случаях 1+1 media намерена фиксировать все факты незаконной трансляции своего ТВ-продукта и инициировать возбуждение уголовных дел, отстаивая свои интересы в правовом поле.

Как известно, в группу 1+1 media входят телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди» и УНИАН ТБ.

О том, как 200 тыс. абонентов кабельного ТВ остались без топовых телеканалов, читайте в нашем материале.

Напомним, 1 января вступил в силу закон № 3504 «О внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании», который, в частности, разрешает медиагруппам требовать у операторов плату за вещание их каналов в кабельных сетях.