Почему люди перестают доверять СМИ

Украинские СМИ за последние три года потеряли по разным оценкам от 7% до 30% доверия аудитории. "Центр совершенствования экономической журналистики" провел дискуссионную встречу, во время которой обсуждали, почему оно пропадает и как его вернуть. Мы записали самые интересные моменты встречи.
Павел Казарин, журналист и публицист
Люди выбирают СМИ, исходя из того, насколько оно способно убеждать их в том, что они правы. Они выбирают то медиа, которое соответствует их мнению об информационной картине дня. У адептов «перемоги» одни сайты, у адептов «зрады» — другие. В этом смысле человек хочет быть правым.
Есть четыре глобальных и очень важных тенденции в медиа. Во-первых, мы все время воспринимали появление интернета как пространства общения всех со всеми. Интернет же на деле привел к лакунизации общества, это очень четко видно на уровне украинского сегмента Facebook. Люди, которые являются потенциальными сторонниками Тимошенко не общаются с потенциальными сторонниками Порошенко. Алгоритм Facebook этому содействует. Если вы не лайкает посты оппонента, то вам перестают показывать их в ленте. Рано или поздно вы оказываетесь в уютном кругу единомышленников. Вы думаете, что все думают так, как и вы. А остальные — маргиналы, которые поймут, что они неправы.
Во-вторых, мы живем в эпоху, когда технологии убивают институты. Дональду Трампу не нужна лояльность CNN, у него есть Twitter. Ему не нужны классические медиаплощадки, чтобы коммуницировать с избирателями. Соцсети дают возможность общаться с ними напрямую. Интернет породил новую реальность.
В-третьих, в связи с устранением медиа как монопольного посредника на рынке произошел важный сдвиг. В США у Барака Обамы нет своей демократической партии, это у партии есть свой Обама. В Украине же наоборот — у Петра Порошенко или Юлии Тимошенко есть своя партия. В Украине политика вождистская, все голосуют за персоналий, а не программы. Также происходит и в украинской журналистике. Никто не читает медиаплощадки, все читают авторов. Мы живем в пространстве персональных брендов. Для западных СМИ колонка является «низким жанром», в Украине же наоборот — его ценят больше всех.
«Никто не читает медиаплощадки, все читают авторов. Мы живем в пространстве персональных брендов»
Зураб Аласания, глава Общественного вещания
У меня однажды спросили: Что нужно сделать, чтобы возобновить доверие аудитории к СМИ? Я записал несколько простых вещей: 1. Не ври. 2. Не джинси. 3. Не пиши бред 4. Уважай своего читателя. Все.
У Общественного есть цель. Я понимаю, что ближайшее время у нас не будет рейтингов, но хочу, чтобы все люди знали, что есть такое место, которому можно доверять. Никакой точки зрения навязывать людям никто у нас не будет. Человек получил информацию и пошел дальше.
Севгиль Мусаева-Боровик, главный редактор «Украинской правды»
К кому вообще есть доверие в Украине? Это церковь, волонтеры и армия. Но все равно, если сравнить ситуацию с 2015 годом, то его становится меньше. Общество разочаровано. Особенно если выходить за пределы Facebook-сообщества.
После войны общество разделилось. Президент и действующая власть информационно работают для одной части населения. С другими никто не пытается говорить и объяснять им что-то. Будет очень болезненно сшивать нашу страну. Я чувствую свою вину в этом тоже. Недавно было опубликовано исследование, согласно которому жители восточной Украины массово не доверяют украинским СМИ.