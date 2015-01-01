Почему люди перестают доверять СМИ

Люди выбирают СМИ, исходя из того, насколько оно способно убеждать их в том, что они правы. Они выбирают то медиа, которое соответствует их мнению об информационной картине дня. У адептов «перемоги» одни сайты, у адептов «зрады» — другие. В этом смысле человек хочет быть правым.

Есть четыре глобальных и очень важных тенденции в медиа. Во-первых, мы все время воспринимали появление интернета как пространства общения всех со всеми. Интернет же на деле привел к лакунизации общества, это очень четко видно на уровне украинского сегмента Facebook. Люди, которые являются потенциальными сторонниками Тимошенко не общаются с потенциальными сторонниками Порошенко. Алгоритм Facebook этому содействует. Если вы не лайкает посты оппонента, то вам перестают показывать их в ленте. Рано или поздно вы оказываетесь в уютном кругу единомышленников. Вы думаете, что все думают так, как и вы. А остальные — маргиналы, которые поймут, что они неправы.

