Почему Facebook забанил Барабошко и при чем тут «1+1»

На прошлой неделе популярный блогер Александр Барабошко столкнулся с тем, что по жалобе 1+1 media заблокировали его страницу. "Был три дня заблокирован. Я четко знаю, за что блокирует Facebook, и поэтому меня уже не блокировали достаточно длительное время. Сейчас в украинском сегменте добавилась еще одна позиция, и поэтому поделюсь с вами, чтобы обезопасить вас.

«Плюсы» разобрались уже и в Facebook в плане распознавания своего контента. И кто заливал их ролики, получали жалобы. Я списался с ними, в ситуацию вошли, жалобу сняли, я удалил ролик, но вам к сведению, что лучше ролики плюсов не заливать", – написал он после выхода из бана.

В комментарии «Телекритике» Барабошко говорит, что по его опыту – это первый случай, чтобы украинский телеканал так защищал свои авторские права в соцсетях. "У нас все привыкли заливать чужие ролики, не задумываясь над авторскими права. Особенно массовым это стало сейчас, когда Facebook стал лучше ранжировать видеоконтент, поэтому все стараются постить видео", – говорит блогер.

В 1+1 media рассказали «Телекритике», что они создали технологию SUDUM, позволяющую в режиме реального времени осуществлять мониторинг тысячи сайтов, распознавать и блокировать нелегальный контент в соцсетях, на видеохостингах, сайтах, форумах, торрент-трекерах, платформах Google Play и App Store, в поисковой системе Google, а также отправлять жалобыадминистрации сайтов, хостинг-провайдерам и регистраторам доменных имен по всему миру.

На сегодня основной фокус защиты – это видеоконтент, однако в планах запуск продуктов для зачистки нелегального музыкального контента, электронных книг, программного обеспечения, компьютерных и мобильных игр.