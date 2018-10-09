Побег от проблемного кино

Да и судьба у проектов разная изначально. Общий бюджет «Гарета Джонса» – 273 млн грн, и львиную долю этих денег дают британцы и поляки. Большинство актеров фильма – британцы. От Госкино проект получил 27 млн грн. «Яков» – это сугубо украинский проект. Почему же Госкино решило профинансировать крупный копродукционный фильм, а не местные? Мы пообщались с режиссером «Якова» Викторией Трофименко.

«Я думаю, что "Якова" признали нетипичным и недостаточно конъюнктурным. Собственно, в нем есть авторский взгляд на события, которого кто-то мог испугаться. Он не виктимный, как принято показывать Голодомор, хотя о виктимность говорится и она тоже показана. Это история, которая показана через раскаявшегося палача. И слоган фильма – «Нет героев без ошибок». Возможно, чиновники просто испугались, что это будет не так воспринято или просто герой не такой, как нужно. А ведь это и есть пережиток советского прошлого, страх перед восприятием чиновников, вдруг не так поймут, страх, который по инерции дожил и до наших дней. Просто теперь в рамках другой идеологии, но с теми же методами, что и в советские времена. Мой герой был коммунистом, и это оказалось проблемой. А ведь Шиндлер, например, был нацистом, только так и можно было кого-то спасти в то время. И что теперь? Будем вычеркивать все хорошее, что сделали люди в то время, пусть и пытаясь адаптироваться к условиям?» – говорит режиссер.