Побег от проблемного кино

Не так давно «Телекритика» пыталась разобраться, почему фильмы, которые Госкино спонсирует на 50 и больше процентов бюджета, в итоге проваливаются в прокате. В то время как частные проекты и фильмы, которые взяли из государственного бюджета совсем немного, начинают потихоньку окупаться.
Мы детально разобрали причины провала фильма «Позывной "Бандерас"», а также сделали обзор всех фильмов, которые вышли в прокат при поддержке Госкино за последний год. Пора посмотреть на ленты, которые участвовали в конкурсе, но так и не получили финансирования. Возможно, действительно побеждали самые перспективные проекты, а остальные не собрали бы в прокате и этого?
Один из таких проектов – фильм «Яков» Виктории Трофименко. Заявленный бюджет – 90 млн грн, у Госкино на Десятом питчинге просили 30%. Тогда в отдельной категории игровых фильмов на тему Голодомора было представлено всего два проекта – «Яков»и «Гарет Джонс» Агнешки Холланд. Тема одна, но фильмы планируются очень разные. Если «Гарет Джонс» заявлен как политический триллер о британском журналисте, попавшем в 1933 году в Украину, то «Яков» – это история председателя колхоза Якова Дробота, который тайком помогал крестьянам пережить голод и спас почти три тысячи человек.
Да и судьба у проектов разная изначально. Общий бюджет «Гарета Джонса» – 273 млн грн, и львиную долю этих денег дают британцы и поляки. Большинство актеров фильма – британцы. От Госкино проект получил 27 млн грн. «Яков» – это сугубо украинский проект. Почему же Госкино решило профинансировать крупный копродукционный фильм, а не местные? Мы пообщались с режиссером «Якова» Викторией Трофименко.
«Я думаю, что "Якова" признали нетипичным и недостаточно конъюнктурным. Собственно, в нем есть авторский взгляд на события, которого кто-то мог испугаться. Он не виктимный, как принято показывать Голодомор, хотя о виктимность говорится и она тоже показана. Это история, которая показана через раскаявшегося палача. И слоган фильма – «Нет героев без ошибок». Возможно, чиновники просто испугались, что это будет не так воспринято или просто герой не такой, как нужно. А ведь это и есть пережиток советского прошлого, страх перед восприятием чиновников, вдруг не так поймут, страх, который по инерции дожил и до наших дней. Просто теперь в рамках другой идеологии, но с теми же методами, что и в советские времена. Мой герой был коммунистом, и это оказалось проблемой. А ведь Шиндлер, например, был нацистом, только так и можно было кого-то спасти в то время. И что теперь? Будем вычеркивать все хорошее, что сделали люди в то время, пусть и пытаясь адаптироваться к условиям?» – говорит режиссер.
Виктория рассказала, что ее даже обвинили в том, что фильм выставляет украинцев виновными в Голодоморе. На что она резонно ответила, что среди рьяных коммунистов были и украинцы, и в начале повествования главный герой тоже к ним относится. И его прозрение – это одна из ключевых точек ленты.
«Я хочу видеть, как люди объединялись и спасались от голода, я хочу поговорить о противостоянии. А оно было, и не только вооруженное, но и внутреннее, глубинное. Просто почему-то боятся авторского взгляда на эту тему, боятся того, что за рубежом ценят», – говорит Трофименко.
Кроме того, крупных украинских проектов о Голодоморе пока не было. «Гіркі жнива» – канадский фильм, «Гарет Джонс» будет скорее британским, чем нашим. Но проект на 100% украинского фильма на украинскую тему почему-то финансирования не получает. Создателям «Якова» в Госкино предложили сократить бюджет, но Виктория Трофименко считает, что не имеет права снять хуже, чем Агнешка Холланд, ведь это творческий спарринг.
«Я уверена, что Агнешка снимет хорошо, она хороший режиссер, я ее уважаю. Но 90% на "Гарета Джонса" дали британцы и поляки, потому что герой – валлиец, а режиссер – полька. А нам говорят, мол, идите ищите где-нибудь, дорого. Но, простите, у нас украинский герой, украинский язык и украинский режиссер, кто нас должен поддерживать, если не Украина? И нас спрашивают: "А как вы вернете бюджет, пойдут люди на такое печальное кино?"
"Список Шиндлера" снимали, понимая, что он не вернет денег вообще, а он стал одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа, хотя снимали его без надежд на кассу, снимали, потому что это должно быть снято, это важно», – заключает режиссер.
Вопрос о возвращении бюджета в устах Госкино звучит странно. Почему-то, когда военную драму («Позывной "Бандерас"») в прокате «перебивает» комедия («Скажене весілля»), то оказывается, что веселые фильмы не нужны, нужны грустные. А в других ситуациях оказывается наоборот. Госкино спокойно выделяет деньги на продолжение «Червоного», который провалился в прокате. Но по другим проектам почему-то возникает вопрос о возврате средств и окупаемости.
Идеологическая составляющая помешала получить финансирование и другим интересным проектам. На том же Десятом питчинге без денег остались фильмы «Блиндаж» Романа Любого и «В поисках друзей» Петра Тшаскальского. Первый – на однозначно патриотическую тематику. Второй – более чем интересный проект, затрагивающий темы современной истории Украины.
«Блиндаж» – лента по сценарию бойца АТО Валерия Пузика. Создатели утверждают, что война в фильме показана без прикрас и лишней героики, со всем кровавым абсурдом, фронтовым юмором и реальными ситуациями. Продюсер Игорь Савиченко утверждает, что «Блиндаж» перекликается с американским фильмом «Джонни взял ружье» 1971 года режиссера Далтона Трамбо, повествующим о судьбе солдата на фронтах Первой мировой войны. Почему фильм по сценарию реального участника войны остался без поддержки, а картонная сериальная героика финансы получает?
«В поисках друзей» – проект действительно очень интересный и острый. В основе сюжета – телефон, найденный одним из сепаратистов на месте крушения сбитого ими же «Боинга». Телефон начинает принимать звонки от девушки из Нидерландов, и молодой ополченец решает поехать в Европу и вернуть его ей. В планах у создателей – история о преображении человека, картина мира которого радикально меняется благодаря случаю. И, конечно, это история о покаянии и прощении.
Вот только, по всей видимости, Украине не нужны истории о прощении. В этом «В поисках друзей» и «Яков» попали в одну и ту же ловушку. Чиновники от кино почему-то боятся неоднозначного кино, опасаются, что зритель все поймет неправильно. Это напрасно. Зритель – не дурак, он знает, за что голосовать гривной, а за что – нет. И это очень хорошо видно по прокату украинского кино за последний год. Зритель сам разберется в проблематике кинофильмов.
Побег от проблемного кино – это путь в никуда. То есть – путь в Россию, где производство фильмов с картонными героями и однотипными месседжами поставлено на поток. И если мы хотим от России отличаться, то нам необходимо перестать бояться ставить перед собой сложные вопросы. И учиться на них отвечать.