По примеру США: Великобритания запретила использовать микрогранулы в косметике

Ранее “Гринпис” Великобритании собрал подписи более 350 тысяч человек, которые поддержали идею подобного запрета, а сегодня он вступает в силу. Таким образом правительство воспрепятствует тому, чтобы производители косметики и предметов личной гигиены добавляли мелкие кусочки пластика в свою продукцию. Зачастую микрогранулы оказываются в океане после того, как они смываются в канализацию, нанося таким образом ущерб морским растениям и животным.

Напомним, министр Великобритании по вопросам окружающей среды Майкл Гоув объявил 21 июля 2017 года, что запрет на микрогранулы пластика станет одной из мер по уменьшению загрязнения океанов.