ТЕЛЕКРИТИКА

По примеру США: Великобритания запретила использовать микрогранулы в косметике

Бизнес

В Соединенном Королевстве во вторник вступил в силу запрет на экологически опасные микрогранулы, обнаруженные в зубных пастах, скрабах для лица и гелях для душа. В США аналогичный запрет был подписан еще в 2016 году.


Ранее “Гринпис” Великобритании собрал подписи более 350 тысяч человек, которые поддержали идею подобного запрета, а сегодня он вступает в силу. Таким образом правительство воспрепятствует тому, чтобы производители косметики и предметов личной гигиены добавляли мелкие кусочки пластика в свою продукцию. Зачастую микрогранулы оказываются в океане после того, как они смываются в канализацию, нанося таким образом ущерб морским растениям и животным.

Напомним, министр Великобритании по вопросам окружающей среды Майкл Гоув объявил 21 июля 2017 года, что запрет на микрогранулы пластика станет одной из мер по уменьшению загрязнения океанов.

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