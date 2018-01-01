Pluses Partners Awards 2018: «1+1 медиа» наградила крупнейших партнеров

В пятницу, 5 октября, группа «1+1 медиа» по традиции вручала своим рекламодателям премию Pluses Partners Awards. Вручали премии, тоже по традиции, актер и телеведущий Юрий Горбунов и коммерческий директор сейлз-хауса «1+1» Валерий Вареница. Как же прошла церемония и каких партнеров «Плюсы» отметили наградами?
«Мы не устаем повторять, что для "1+1 медиа" каждая присутствующая здесь компания не просто рекламодатели. Вы – партнеры, вместе с которыми "1+1 медиа" растет и движет рекламный рынок вперед. И это действительно главная истина сегодняшнего вечера», – оптимистично начал Юрий Горбунов.
И действительно, вечер был больше похож на встречу старых друзей, которые пятничным вечером собрались выпить вина и обсудить приятные вещи. В отличие от предыдущего года, в этом году тройку финалистов не оглашали, а сразу поздравляли победителей. Назовем их и мы.
В номинации «Масштаб года», то есть самые большие бюджеты,победила «Монделис Украина». Награду вручила телеведущая Юлия Бориско. Интересно, что в прошлом году победителем был «Фармак», но теперь шоколадки и снеки опередили фармакологию. И этому есть объяснение.
«В этом году это будет не самый большой рекламодатель, так как он у нас уже много лет не меняется. Но методом нехитрого подсчета и пересчета мы решили, что самым большим в восприятии денег на купленный инвентарь в этом году стала именно "Монделис Украина"», – пояснил директор Валерий Вареница.
А вот в номинации «Стабильность» в этом году победил «Фармак», как самый надежный и заслуженный рекламодатель. Статуэтку и диплом победителю вручила Маричка Падалко. В прошлом году «Фармак» попадал в номинацию, но тогда награду забрала компания Reckitt Benckiser.
«Во-первых, это самый крупный наш рекламодатель. Во-вторых, это рекламодатель, для которого мы были первой площадкой и так и остаемся единственной», – отметил Вареница.
«Какая же премия в рекламе и без динамики?» – резонно заметил Юрий Горбунов. В номинации «Динамика года» победила компания AVON. Интересно, что в прошлом году компании даже не было в номинации, зато в этом году сотрудничество только углублялось и расширялось. Награду победителю вручила ведущая Александра Лобода.
«Тут сработала чистая математика, потому что это та компания, которая за год приросла больше, чем рынок в целом», – прояснил ситуацию директор сейлз-хауса.
Следующей была новая номинация под названием «Комфорт года». Компанией, с которой «Плюсам» в этом году работалось комфортно оказалась «Баядера Груп». Которая, кстати, в прошлом году получила гран-при.
«Эта компания быстро принимает решения, поэтому они – комфорт года», – прокомментировал Вареница. Для вручения награды на сцену поднялся журналист и ведущий Алексей Душка.
Следующая номинация всегда интригует – «Переход года». Речь идет о компаниях, которые начали сотрудничество с «1+1» в этом году. Победитель определялся по общему бюджету. В этом году – Eldorado.
«Тут тоже было достаточно просто. Была компания, которая, перейдя к нам, перешла не только со вторым, после «Монделиса», бюджетом, но и была открыта к новым проектам и вызовам. Эта компания не ограничивается прямой рекламой, а была активна и в спонсорских проектах», – сказал Вареница и пригласил на сцену актрису сериала «Школа» Алену Курту, которая и вручила победителю награду.
Участвуют в мероприятии не только компании-рекламодатели, но и рекламные агентства. Среди профессиональных рекламщиков партнером года стал украинский офис французского агентства Publicis Groupe Ukraine. Награду победителю вручил актер Александр Попов.
«Практически ежегодно ситуация с агентством года у нас меняется. В этом году для нас было неожиданностью, что эта группа в таком объеме развернется в нашу сторону. Но они стали самым большим закупщиком рекламы в нашем сейлз-хаусе», – отметил Валерий Вареница.
Премия Pluses Partners Awards 2018 вручена, медиагруппа «1+1 медиа» наградила самых важных для себя рекламодателей. Осталось только отметить, что накануне вручения премии Валерий Вареница, комментируя решение «Альянса» проводить отдельную ценовую политику для рекламодателей-фармацевтов, рассказал и о планах своей компании.
«У нас и аукцион уже три года, и точечное размещение в блоке с наценкой 15% – два года. Уже год у нас разные шоп-листы для разных категорий, пока что речь об алкоголе и не алкоголе, но и для фармацевтов будет», – рассказал он.