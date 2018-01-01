ТЕЛЕКРИТИКА

Pluses Partners Awards 2018: «1+1 медиа» наградила крупнейших партнеров

Бизнес

В пятницу, 5 октября, группа «1+1 медиа» по традиции вручала своим рекламодателям премию Pluses Partners Awards. Вручали премии, тоже по традиции, актер и телеведущий Юрий Горбунов и коммерческий директор сейлз-хауса «1+1» Валерий Вареница. Как же прошла церемония и каких партнеров «Плюсы» отметили наградами?


«Мы не устаем повторять, что для "1+1 медиа" каждая присутствующая здесь компания не просто рекламодатели. Вы – партнеры, вместе с которыми "1+1 медиа" растет и движет рекламный рынок вперед. И это действительно главная истина сегодняшнего вечера», – оптимистично начал Юрий Горбунов.

И действительно, вечер был больше похож на встречу старых друзей, которые пятничным вечером собрались выпить вина и обсудить приятные вещи. В отличие от предыдущего года, в этом году тройку финалистов не оглашали, а сразу поздравляли победителей. Назовем их и мы.

В номинации «Масштаб года», то есть самые большие бюджеты,победила «Монделис Украина». Награду вручила телеведущая Юлия Бориско. Интересно, что в прошлом году победителем был «Фармак», но теперь шоколадки и снеки опередили фармакологию. И этому есть объяснение.

«В этом году это будет не самый большой рекламодатель, так как он у нас уже много лет не меняется. Но методом нехитрого подсчета и пересчета мы решили, что самым большим в восприятии денег на купленный инвентарь в этом году стала именно "Монделис Украина"», – пояснил директор Валерий Вареница.

«Монделис Украина»

Фото: пресс-служба «1+1»

А вот в номинации «Стабильность» в этом году победил «Фармак», как самый надежный и заслуженный рекламодатель. Статуэтку и диплом победителю вручила Маричка Падалко. В прошлом году «Фармак» попадал в номинацию, но тогда награду забрала компания Reckitt Benckiser.

«Во-первых, это самый крупный наш рекламодатель. Во-вторых, это рекламодатель, для которого мы были первой площадкой и так и остаемся единственной», – отметил Вареница.

«Фармак»

Фото: пресс-служба «1+1»

«Какая же премия в рекламе и без динамики?» – резонно заметил Юрий Горбунов. В номинации «Динамика года» победила компания AVON. Интересно, что в прошлом году компании даже не было в номинации, зато в этом году сотрудничество только углублялось и расширялось. Награду победителю вручила ведущая Александра Лобода.

«Тут сработала чистая математика, потому что это та компания, которая за год приросла больше, чем рынок в целом», – прояснил ситуацию директор сейлз-хауса.

AVON

Фото: пресс-служба «1+1»

Следующей была новая номинация под названием «Комфорт года». Компанией, с которой «Плюсам» в этом году работалось комфортно оказалась «Баядера Груп». Которая, кстати, в прошлом году получила гран-при.

«Эта компания быстро принимает решения, поэтому они – комфорт года», – прокомментировал Вареница. Для вручения награды на сцену поднялся журналист и ведущий Алексей Душка.

«Баядера Груп»

Фото: пресс-служба «1+1»

Следующая номинация всегда интригует – «Переход года». Речь идет о компаниях, которые начали сотрудничество с «1+1» в этом году. Победитель определялся по общему бюджету. В этом году – Eldorado.

«Тут тоже было достаточно просто. Была компания, которая, перейдя к нам, перешла не только со вторым, после «Монделиса», бюджетом, но и была открыта к новым проектам и вызовам. Эта компания не ограничивается прямой рекламой, а была активна и в спонсорских проектах», – сказал Вареница и пригласил на сцену актрису сериала «Школа» Алену Курту, которая и вручила победителю награду.

Eldorado

Фото: пресс-служба «1+1»

«Большое внимание мы уделяем спонсорским проектам и интеграции. Создание их и донесение до зрителя было бы гораздо сложнее, а иногда и не реально, если бы не поддержка компаний, которые верят и инвестируют в их развитие», – представил Юрий Горбунов следующую номинацию «Спонсор года». В этом году самым активным спонсором стал McDonald’s, который является одним из главных спонсоров «Танців з зірками». Премию вручил спортивный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

McDonald’s

Фото: пресс-служба «1+1»

Участвуют в мероприятии не только компании-рекламодатели, но и рекламные агентства. Среди профессиональных рекламщиков партнером года стал украинский офис французского агентства Publicis Groupe Ukraine. Награду победителю вручил актер Александр Попов.

«Практически ежегодно ситуация с агентством года у нас меняется. В этом году для нас было неожиданностью, что эта группа в таком объеме развернется в нашу сторону. Но они стали самым большим закупщиком рекламы в нашем сейлз-хаусе», – отметил Валерий Вареница.

Publicis Groupe Ukraine

Фото: пресс-служба «1+1»

Ну и, наконец, гран-при. В 2018 году главным партнером была названа компания «Перша приватна броварня», которая в прошлом году была «Спонсором года». Значит, это сотрудничество «Плюсы» оценивают как самое перспективное. Не зря же Александр Ткаченко как-то похвалился на своей странице в Facebook, что сотрудники медиагруппы теперь пьют в офисном кафе пиво. Оно именно от «Першої приватної броварні».

«Перша приватна броварня»

Фото: пресс-служба «1+1»

«Ну что, друзья, официально сообщаю, что премия Pluses Partners Awards 2018 определила своих нынешних лидеров! Спасибо каждому партнеру-рекламодателю за то, что вместе с вами мы открываем новые возможности для развития рекламного рынка Украины», – подытожил официальную часть мероприятия Юрий Горбунов.

Общий сбор победителей

Фото: пресс-служба «1+1»

Премия Pluses Partners Awards 2018 вручена, медиагруппа «1+1 медиа» наградила самых важных для себя рекламодателей. Осталось только отметить, что накануне вручения премии Валерий Вареница, комментируя решение «Альянса» проводить отдельную ценовую политику для рекламодателей-фармацевтов, рассказал и о планах своей компании.

«У нас и аукцион уже три года, и точечное размещение в блоке с наценкой 15% – два года. Уже год у нас разные шоп-листы для разных категорий, пока что речь об алкоголе и не алкоголе, но и для фармацевтов будет», – рассказал он.

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