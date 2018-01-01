Pluses Partners Awards 2018: «1+1 медиа» наградила крупнейших партнеров

«Мы не устаем повторять, что для "1+1 медиа" каждая присутствующая здесь компания не просто рекламодатели. Вы – партнеры, вместе с которыми "1+1 медиа" растет и движет рекламный рынок вперед. И это действительно главная истина сегодняшнего вечера», – оптимистично начал Юрий Горбунов.

И действительно, вечер был больше похож на встречу старых друзей, которые пятничным вечером собрались выпить вина и обсудить приятные вещи. В отличие от предыдущего года, в этом году тройку финалистов не оглашали, а сразу поздравляли победителей. Назовем их и мы.

В номинации «Масштаб года», то есть самые большие бюджеты,победила «Монделис Украина». Награду вручила телеведущая Юлия Бориско. Интересно, что в прошлом году победителем был «Фармак», но теперь шоколадки и снеки опередили фармакологию. И этому есть объяснение.

«В этом году это будет не самый большой рекламодатель, так как он у нас уже много лет не меняется. Но методом нехитрого подсчета и пересчета мы решили, что самым большим в восприятии денег на купленный инвентарь в этом году стала именно "Монделис Украина"», – пояснил директор Валерий Вареница.