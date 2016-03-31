Playboy возвращает обнаженные фото на свои страницы

Американский журнал Playboy принял решение возобновить публикацию фотографий обнаженных моделей. Об этом в своем Twitter сообщил креативный директор издания Купер Хефнер.

"Нагота никогда не была проблемой. Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше", - написал он.

По словам Хефнера, решение перестать публиковать фотографии с обнаженными моделями, которое было принято в прошлом году, стало ошибкой. Отметим, тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в 2016-м они упали до 700 тыс.

Как сообщает «Русская служба BBC», мартовский номер издания выйдет под заголовком «Нагота — это нормально». В нем, в частности, будет опубликована статья актрисы Скарлетт Бирн о кампании Free the Nipple, в рамках которой активисты требуют отмены запрета на показ женской груди на публике.

Напомним, журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году. В 2016 году он прекратил публиковать фото обнаженных моделей. Владельцы издания объяснили это решение тем, что интернет сделал эротику старомодной, поэтому журналы на эту тематику перестали приносить прибыль.