Playboy в России будет выходить в три раза реже

Мужской журнал Playboy будет выходить в России четыре раза в год, пишут «Ведомости».

В 2016 году глянец выходил каждый месяц. В конце года у издательского дома Burda Media Company, которое издает журнал, возникли проблемы с продлением лицензии из-за ее стоимости. Теперь же в компании сообщили, что им удалось договориться с американской компанией Playboy Enterprises о ее продлении лицензии.

Кроме того, издание продолжит развивать в РФ сайт PlayboyRussia.com и мобильные приложения.

Как известно, журнал Playboy был основан Хью Хефнером в США в 1953 году. В России он впервые начал издаваться в 1995 г. По данным Mediascope (бывшая TNS), аудитория журнала в период с мая по октябрь прошлого года составила более 656,4 тыс. человек в РФ, тогда как в аналогичном периоде 2015 г. - 738,6 тыс.