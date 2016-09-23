ТЕЛЕКРИТИКА

Platfor.ma запустила студию спецпроектов и нативного контента

Бизнес

Интернет-журнал Platfor.ma объявил о запуске студии Platformagic, в рамках которой будет создавать креативный контент, ивенты и продукты в партнерстве с брендами и организациями.

Как уточняется на сайте издания, Platformagic существует уже несколько лет как отдел спецпроектов издания. "Все это время мы экспериментировали с форматами и понимаем, что стали больше, чем медиаплощадки, частично приняв на себя функции креативного агентства", – объясняют в Platfor.ma.

Бизнес

Мария Фронощук из Platfor.ma - как заработать на нативной рекламе и не потерять читателя: MediaLab

Студия будет создавать для брендов или организаций проекты в партнерстве или под ключ. Речь идет о нативных материалах (отдельные публикации под бриф), фичерах (мультимедийные истории) или спецпроектах (крупные проекты для крупных целей). Кроме того, команда Platformagic будет работать с аудиторией и в других сферах, например: создавая продукты, как Литтату (в рамках этого проекта издание создало перебивки на тему украинской литературы), или проводя ивенты (как фестиваль социальных проектов Ucrazyans и конференция Big Media Meeting).

"Медиа каждый день работает с вниманием и доверием людей, поэтому мы хорошо знаем, как рассказывать истории, чтобы их услышали. Каждый спецпроект для Platformagic – это коллаборация между рекламодателем, аудиторией и СМИ. Мы стараемся делать что-то интересное, полезное для читателей и бороться с позицией «логотип побольше», убеждая бренды и организации создавать не рекламу, а ценность, которая в итоге им даже более выгодна", – говорят в Platfor.ma, отмечая, что в течение последних трех лет выпустили более 70 нативных публикаций и спецпроектов.

Фото: ТК

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