Platfor.ma запустила студию спецпроектов и нативного контента

Студия будет создавать для брендов или организаций проекты в партнерстве или под ключ. Речь идет о нативных материалах (отдельные публикации под бриф), фичерах (мультимедийные истории) или спецпроектах (крупные проекты для крупных целей). Кроме того, команда Platformagic будет работать с аудиторией и в других сферах, например: создавая продукты, как Литтату (в рамках этого проекта издание создало перебивки на тему украинской литературы), или проводя ивенты (как фестиваль социальных проектов Ucrazyans и конференция Big Media Meeting).

"Медиа каждый день работает с вниманием и доверием людей, поэтому мы хорошо знаем, как рассказывать истории, чтобы их услышали. Каждый спецпроект для Platformagic – это коллаборация между рекламодателем, аудиторией и СМИ. Мы стараемся делать что-то интересное, полезное для читателей и бороться с позицией «логотип побольше», убеждая бренды и организации создавать не рекламу, а ценность, которая в итоге им даже более выгодна", – говорят в Platfor.ma, отмечая, что в течение последних трех лет выпустили более 70 нативных публикаций и спецпроектов.

Фото: ТК