Platfor.ma перезапустилась: как и зачем

Украинский интернет-журнал об инновациях и культуре Platfor.ma объявил о перезапуске. Во-первых, издание переделало сайт; во-вторых, изменило подход к журналистике.
Что касается сайта, то теперь у него адаптивный дизайн. "Теперь у нас нет главной страницы как таковой, вместо нее – лента публикаций. А еще нет превью к материалам – зачем они нужны, если можно позволить читателям заглянуть в сам материал?", – уточняют журналисты.
Кроме того, на новом сайте издание отказалось от двух рубрик – «Афиша» и «Возможности». Необходимость в первой отпала с появлением ивентов в Facebook, с помощью которых найти интересное событие и свою аудиторию стало намного легче. "Вкладывать ресурсы в разработку традиционной афиши мы считаем неоправданным роскошью. Но чего вы не найдете на Facebook - так это кураторского отбора. Поэтому мы будем продолжать писать о лучших событиях для вас в формате брифинга недели", – объясняет команда Platfor.ma.
Несмотря на то что раздел «Возможности» заморожен, издание не отказывается от идеи рассказывать украинцам о лучших стажировках и грантах, поэтому будет искать дополнительные инвестиции, чтобы сделать по-настоящему полезный сервис. Рубрика «Вакансии» продолжит жить в формате Telegram-канала «Крезюме», который Platfor.ma решила запустить.
Вместе с перезапуском сайта издание решило изменить и свой подход к журналистике. "Platfor.ma по-прежнему будет рассказывать об инновациях и культуре. Но теперь мы будем выпускать меньше материалов, они будут более глубокими, и сконцентрируемся на том, чтобы стать фильтром всего интересного и важного для креативного класса. Ведь сегодня, когда каждую секунду создаются тонны контента, важнее находить то, что заслуживает внимания, а не штамповать его еще больше только для того, чтобы поддерживать поток", – говорят в интернет-журнале.
Редакция выбрала для себя четыре специальные темы, на которых собирается сфокусировать свои исследования – «База знаний» (основательные знания по культурной сфере в широком смысле этого слова, представленные в нескучном формате), «Эксперимент» (попытки проверять мир на прочность), «Люди» (истории от тех и о тех, кто имеет ценный или интересный опыт) и «Идеи» (новые прорывные мысли и проекты из разных сфер, которые могут вдохновить или показать хороший пример).
"Перезапуск сайта – только первая смена из числа тех, которые должны произойти с Platfor.ma в ближайший год. Что касается остальных: мы пока придержим интригу и расскажем вам обо всем уже в начале следующего года. Обещаем, будет интересно", – интригуют в издании.
Напомним, Platfor.ma была создана в 2010 году, его главным редактором является Юрий Марченко.
Фото: Facebook Юрия Марченко