Platfor.ma перезапустилась: как и зачем

Украинский интернет-журнал об инновациях и культуре Platfor.ma объявил о перезапуске. Во-первых, издание переделало сайт; во-вторых, изменило подход к журналистике.

Что касается сайта, то теперь у него адаптивный дизайн. "Теперь у нас нет главной страницы как таковой, вместо нее – лента публикаций. А еще нет превью к материалам – зачем они нужны, если можно позволить читателям заглянуть в сам материал?", – уточняют журналисты.

Кроме того, на новом сайте издание отказалось от двух рубрик – «Афиша» и «Возможности». Необходимость в первой отпала с появлением ивентов в Facebook, с помощью которых найти интересное событие и свою аудиторию стало намного легче. "Вкладывать ресурсы в разработку традиционной афиши мы считаем неоправданным роскошью. Но чего вы не найдете на Facebook - так это кураторского отбора. Поэтому мы будем продолжать писать о лучших событиях для вас в формате брифинга недели", – объясняет команда Platfor.ma.