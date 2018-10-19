Пиратству – бой! Как телегруппы блокируют финансовые платежи нелегальным ТВ-сервисам

StarLightMedia и «1+1 медиа» нашли общий язык с платежными системами и банками-эквайерами, усложнив функционирование уже 19 ОТТ-сервисам с нелегальным телеконтентом.
Телегруппы воспользовались политикой платежных систем и эквайеров по запрету на сотрудничество с сервисами, которые распространяют нелегальный контент, и вынудили заблокировать их финансовые платежи. В StarLight говорят о 19 успешных кейсах блокировки платежей нарушителям права интеллектуальной собственности, в процессе еще девять. Платежная система Interkassa первой пошла навстречу телегруппам, выработав внутренние правила работы с «серыми» ОТТ-сервисами. К борьбе с пиратами присоединились также Visa и Masterсard, оштрафовав три банка, которые проводили оплату пиратским ОТТ-сервисам. «Виновники торжества» под давлением с двух сторон разделились – одни начали менять эквайеров, другие – заключать с телегруппами договоры о легальной ретрансляции вещателей.
«Телекритика» разобралась в одном из наиболее действенных методов борьбы с пиратскими сервисами.
В общей сложности у телегруппы StarLightMedia 28 «пиратских» кейсов по блокировке финансовых операций, из которых 19 – успешные, остальные 9 находятся на рассмотрении у платежных систем. «Мы смогли заблокировать получение пиратами денег за продажу ворованного контента уже в 19 случаях. Главная особенность всех пиратских сервисов из этих кейсов в том, что они располагались за границей и у них не было приложений в AppleStore, GooglePlay или магазинах приложений Smart TV. Этим они отличаются от других OTT-платформ, ведь наличие приложения дает нам возможность быстрее распознать и заблокировать пирата», – объясняет руководитель Центра мониторинга контента StarLightDigital Дмитрий Левин.
Кроме ОТТ-сервисов группа пытается заблокировать операции также интернет-провайдерам, которые предоставляют своим абонентам нелицензионную ТВ-услугу. «Рассмотрения иногда длятся 6 месяцев. Например, ситуация с локальным интернет-провайдером ТВ-услуги находится на рассмотрении у платежных систем уже 4 месяца. Конечно, мы постоянно коммуницируем с ними и спрашиваем о статусе нашей заявки».
В компании уточняют, что после блокировки финансовых операций 11 из 19 ОТТ-сервисов выключили каналы телегруппы, пять – подписали договоры, остальные – поменяли эквайеров и продолжают пиратские трансляции, в связи с чем телегруппа направила очередные жалобы (сервисам и эквайерам). Вместе с тем, в телегруппе отказали «Телекритике» в предоставлении списка данных ОТТ-сервисов, указав на возможные юридические коллизии в связи с его публикацией.
Заместитель генерального директора по правовым вопросам «1+1 медиа» Вячеслав Миенко более конкретно приводит успешные кейсы своей телегруппы. «Поток поступления средств на счет сервиса кардшаринговой сети Shara1 был закрыт благодаря нашим обращениям и взаимодействию с платежными системами SpryPay, NextPay, Megakassa и Piastris. Сотрудничая с платежной системой Interkassa, мы добились, чтобы ОТТ-сервис EDEM.TV прекратил трансляцию телеканалов группы, а онлайн-кинотеатр Onvis остановил нелегальное распространение нашего контента. Пока у нас не было потребности в привлечении таких платежных систем, как Visa и MasterCard, однако подобные практики нам известны и при необходимости они могут быть применены в борьбе с пиратством», – объясняет он.
В StarLightDigital отмечают успешное сотрудничество с 4 платежными системами: Interkassa, iPay, Visa и Masterсard. Именно с Interkassa и началось блокирование финансовых платежей. «Система приема платежей Interkassa стала первым кейсом, в котором у нас был прямой диалог с платежным агрегатором», – говорит Дмитрий Левин.
СЕО Interkassa Игорь Зотько рассказал «Телекритике», как именно ОТТ-сервис проходит процедуру проверки на предмет пиратства: «Мы придерживаемся бизнес-этики и заботимся о своей репутации, поэтому противостоим пиратству. Как международная платежная компания и агрегатор методов онлайн-оплат для сайтов мы обслуживаем десятки интернет-бизнесов в различных отраслях. Каждого клиента мы проверяем через систему комплаенс-контроля (от WebShield). Это всесторонняя проверка на соответствие финансовым правилам и рискам. Каждый сайт, на который мы подключаем платежи, предоставляет подтверждение, что имеет право на продажу товаров, услуг или контента, правомерно ли используется домен и торговая марка. Например, компании, предоставляющие услугу IP-телевидения, должны показать разрешение на трансляцию от правообладателя контента».
«У нас был интересный случай с клиентом, который оказался пиратом и пытался продавать контент без лицензии от правообладателя, – продолжает Зотько. – Наш отдел контроля проверил сайт, коллеги заметили, что мерчант продает телеканалы StarLightMedia. После этого мы обратились в Центр мониторинга контента StarLightDigital, чтобы убедиться, действительно ли он нелегально предоставляет эту услугу. По факту мы получили подтверждение, что договора с правообладателем у этого сервиса не было. В StarLightDigital вели переговоры с данным сервисом, чтобы перейти на официальные отношения, но мерчант отказался заключать соглашение, после чего убрал на своем сайте видео StarLightMedia из доступных для трансляции. Поскольку мы столкнулись с таким прецедентом, контент на сайте мерчанта начали проверять более усиленно. Компании Interkassa этот случай показал, что клиент не всегда прав. Всегда прав только закон, и перед ним все равны».
В StarLightMedia также делятся позитивным опытом сотрудничества с международными платежными системами Visa и Masterсard. «Мы только начали это сотрудничество, но верим, что со временем выработаем более быструю и успешную систему совместной борьбы с нарушителями права интеллектуальной собственности. Поскольку сегодня, как правило, это не моментальный процесс. Платежные системы рассматривают наши заявки от 1 до 6 месяцев. А до этого нам нужно изучить сайт, нарушающий наши права интеллектуальной собственности, сделать контрольную закупку, еще раз перепроверить его под разными VPN, зафиксировать факт нелегальной ретрансляции, подготовить и отправить письмо с предупреждением о нарушении прав и требованием прекратить противозаконные действия. Только потом направить все документы в Visa и Masterсard. К счастью, сейчас у нас уже налажено взаимодействие и многие вопросы обсуждаются в переписке», – разъясняет Дмитрий Левин.
На конференции Kiyv Media Week в сентябре главный стратег StarLightMedia Федор Гречанинов сообщил, что Visa и MasterCard из-за сотрудничества с пиратами оштрафовали три банка: «Когда банки начали получать от Visa и MasterCard штрафы на 50–100 тыс. евро, а один – даже на сумму 150 тыс. евро, за то, что принимали платежи за пиратские сервисы, многие задумались и начали проверять, можно ли обслуживать эти сервисы». В Visa и Masterсard «Телекритике» не ответили на запрос. В StarLightMedia отказались назвать оштрафованные банки, сославшись на этическую сторону вопроса.
Вместе с тем, сотрудничество пиратских сервисов с Visa и MasterCard потенциально может сбивать с толку обычного пользователя. Логотипы Mastercard и Visa на сайтах IPTV-пиратов усыпляют бдительность потенциальных абонентов. При исследовании 400 сайтов пиратских IPTV стриминг-провайдеров, проведенном мировым лидером в цифровой безопасности Irdeto, обнаружили, что 76% таких ресурсов открыто предлагают оплатить свои услуги через Visa, Mastercard и PayPal. Собирая плату через уважаемые платежные системы, пираты повышают доверие к себе пользователя. Это означает, что именно платежные системы несут частичную ответственность за процветание нелегальных платных сервисов. К примеру, российский ОТТ-сервис Sovok.TV, к которому были претензии у украинских телегрупп, на своем сайте акцентирует на сотрудничестве с Visa и Mastercard.
В StarLightDigital уточнили, что телегруппа не работает с Sovok.TV, сервис удалил телеканалы SLM после обращения группы в Visa и MasterCard с просьбой блокировать оплату по счетам сервиса.
Среди банков в телегруппе указывают на тесное сотрудничество с «Таскомбанк» и «Кредит Днепр» (у телегруппы с последним общий собственник – олигарх Виктор Пинчук), а также жалуются, что пиратские ОТТ-сервисы научились менять эквайеров. «В большинстве случаев пират действительно ищет новые пути получения денег за предоставление своих услуг. Они меняют не платежную систему, а ищут альтернативного эквайера – посредника в этом процессе. К сожалению, такое происходит часто, а нам остается снова и снова подавать жалобы и постоянно следить за процессом их рассмотрения. В связи с этим сейчас перед нами стоит новый вызов: разобраться в работе эквайеров и найти способы противодействовать их совместной с пиратом деятельности. Этому способствуют постоянные встречи с банками. Сейчас на нашу просьбу о помощи в разработке новых методов защиты прав интеллектуальной собственности откликнулись и активно помогают «Кредит Днепр» и «Таскомбанк», мы также начали сотрудничество с Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА. Это объединение помогает нам налаживать диалог с банками и внедрять системы оповещения о нарушениях. Основная задача – создать условия, при которых пираты не смогут получать платежи за продажу краденного контента», – добавляет Дмитрий Левин.
Членами Ассоциации ЕМА являются более 60 банков и платежных систем из Украины, Молдовы и Беларуси. Заместитель директора по операционным вопросам и информационной безопасности ЕМА Алексей Красюк рассказывает, что реальных кейсов и результатов сотрудничества с украинскими телегруппами пока еще нет. В Ассоциации общаются по данному вопросу с антипиратской инициативой телегрупп «Чистое небо» и нарушители будут внесены в специально созданную базу: «У нас есть партнерские отношения с "Чистым небом". Сейчас идет согласование порядка и правил взаимодействия с банками и платежными сервисами. Техническая доработка на стороне ЕМА. Речь идет о создании совместного порядка взаимодействия и о его внедрении через максимальное привлечение банков и платежных сервисов. "Чистое небо" обнаруживает незаконную деятельность и пиратов, стоящих за ней, документирует эту деятельность. Впоследствии совместно с ЕМА определяется, через кого проходят платежи. ЕМА сообщает банк и платежный сервис, по которому принимаются платежи за нелегальны контент, с целью прекращения этой деятельности. Субъекты, продолжающие торговать пиратским контентом, вносятся в межотраслевую базу инцидентов, которую администрирует Ассоциация».
Вместе с тем, Алексей Красюк не обещает быстрых результатов. «Исходя из перечня актуальных видов мошенничества, от которых страдают граждане Украины и с которыми ведут борьбу члены Ассоциации, и сумм, которые воруют с их счетов, пиратство имеет меньший приоритет в деятельности компании», – резюмирует он.
«Телекритика» будет и в дальнейшем следить за тем, как отечественные телегруппы борются с пиратством.
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