ТЕЛЕКРИТИКА

Пиратству – бой! Как телегруппы блокируют финансовые платежи нелегальным ТВ-сервисам

Бизнес

StarLightMedia и «1+1 медиа» нашли общий язык с платежными системами и банками-эквайерами, усложнив функционирование уже 19 ОТТ-сервисам с нелегальным телеконтентом.


Телегруппы воспользовались политикой платежных систем и эквайеров по запрету на сотрудничество с сервисами, которые распространяют нелегальный контент, и вынудили заблокировать их финансовые платежи. В StarLight говорят о 19 успешных кейсах блокировки платежей нарушителям права интеллектуальной собственности, в процессе еще девять. Платежная система Interkassa первой пошла навстречу телегруппам, выработав внутренние правила работы с «серыми» ОТТ-сервисами. К борьбе с пиратами присоединились также Visa и Masterсard, оштрафовав три банка, которые проводили оплату пиратским ОТТ-сервисам. «Виновники торжества» под давлением с двух сторон разделились – одни начали менять эквайеров, другие – заключать с телегруппами договоры о легальной ретрансляции вещателей.

«Телекритика» разобралась в одном из наиболее действенных методов борьбы с пиратскими сервисами.

Антипиратские успехи телегрупп

В общей сложности у телегруппы StarLightMedia 28 «пиратских» кейсов по блокировке финансовых операций, из которых 19 – успешные, остальные 9 находятся на рассмотрении у платежных систем. «Мы смогли заблокировать получение пиратами денег за продажу ворованного контента уже в 19 случаях. Главная особенность всех пиратских сервисов из этих кейсов в том, что они располагались за границей и у них не было приложений в AppleStore, GooglePlay или магазинах приложений Smart TV. Этим они отличаются от других OTT-платформ, ведь наличие приложения дает нам возможность быстрее распознать и заблокировать пирата», – объясняет руководитель Центра мониторинга контента StarLightDigital Дмитрий Левин.

Кроме ОТТ-сервисов группа пытается заблокировать операции также интернет-провайдерам, которые предоставляют своим абонентам нелицензионную ТВ-услугу. «Рассмотрения иногда длятся 6 месяцев. Например, ситуация с локальным интернет-провайдером ТВ-услуги находится на рассмотрении у платежных систем уже 4 месяца. Конечно, мы постоянно коммуницируем с ними и спрашиваем о статусе нашей заявки».

В компании уточняют, что после блокировки финансовых операций 11 из 19 ОТТ-сервисов выключили каналы телегруппы, пять – подписали договоры, остальные – поменяли эквайеров и продолжают пиратские трансляции, в связи с чем телегруппа направила очередные жалобы (сервисам и эквайерам). Вместе с тем, в телегруппе отказали «Телекритике» в предоставлении списка данных ОТТ-сервисов, указав на возможные юридические коллизии в связи с его публикацией.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам «1+1 медиа» Вячеслав Миенко более конкретно приводит успешные кейсы своей телегруппы. «Поток поступления средств на счет сервиса кардшаринговой сети Shara1 был закрыт благодаря нашим обращениям и взаимодействию с платежными системами SpryPay, NextPay, Megakassa и Piastris. Сотрудничая с платежной системой Interkassa, мы добились, чтобы ОТТ-сервис EDEM.TV прекратил трансляцию телеканалов группы, а онлайн-кинотеатр Onvis остановил нелегальное распространение нашего контента. Пока у нас не было потребности в привлечении таких платежных систем, как Visa и MasterCard, однако подобные практики нам известны и при необходимости они могут быть применены в борьбе с пиратством», – объясняет он.

Как Interkassa портит жизнь пиратам

В StarLightDigital отмечают успешное сотрудничество с 4 платежными системами: Interkassa, iPay, Visa и Masterсard. Именно с Interkassa и началось блокирование финансовых платежей. «Система приема платежей Interkassa стала первым кейсом, в котором у нас был прямой диалог с платежным агрегатором», – говорит Дмитрий Левин.

Общество

Телеэтика: рамки журналистского расследования

СЕО Interkassa Игорь Зотько рассказал «Телекритике», как именно ОТТ-сервис проходит процедуру проверки на предмет пиратства: «Мы придерживаемся бизнес-этики и заботимся о своей репутации, поэтому противостоим пиратству. Как международная платежная компания и агрегатор методов онлайн-оплат для сайтов мы обслуживаем десятки интернет-бизнесов в различных отраслях. Каждого клиента мы проверяем через систему комплаенс-контроля (от WebShield). Это всесторонняя проверка на соответствие финансовым правилам и рискам. Каждый сайт, на который мы подключаем платежи, предоставляет подтверждение, что имеет право на продажу товаров, услуг или контента, правомерно ли используется домен и торговая марка. Например, компании, предоставляющие услугу IP-телевидения, должны показать разрешение на трансляцию от правообладателя контента».

«У нас был интересный случай с клиентом, который оказался пиратом и пытался продавать контент без лицензии от правообладателя, – продолжает Зотько. – Наш отдел контроля проверил сайт, коллеги заметили, что мерчант продает телеканалы StarLightMedia. После этого мы обратились в Центр мониторинга контента StarLightDigital, чтобы убедиться, действительно ли он нелегально предоставляет эту услугу. По факту мы получили подтверждение, что договора с правообладателем у этого сервиса не было. В StarLightDigital вели переговоры с данным сервисом, чтобы перейти на официальные отношения, но мерчант отказался заключать соглашение, после чего убрал на своем сайте видео StarLightMedia из доступных для трансляции. Поскольку мы столкнулись с таким прецедентом, контент на сайте мерчанта начали проверять более усиленно. Компании Interkassa этот случай показал, что клиент не всегда прав. Всегда прав только закон, и перед ним все равны».

Visa и Masterсard: блокировка пиратов и штрафы эквайерам

В StarLightMedia также делятся позитивным опытом сотрудничества с международными платежными системами Visa и Masterсard. «Мы только начали это сотрудничество, но верим, что со временем выработаем более быструю и успешную систему совместной борьбы с нарушителями права интеллектуальной собственности. Поскольку сегодня, как правило, это не моментальный процесс. Платежные системы рассматривают наши заявки от 1 до 6 месяцев. А до этого нам нужно изучить сайт, нарушающий наши права интеллектуальной собственности, сделать контрольную закупку, еще раз перепроверить его под разными VPN, зафиксировать факт нелегальной ретрансляции, подготовить и отправить письмо с предупреждением о нарушении прав и требованием прекратить противозаконные действия. Только потом направить все документы в Visa и Masterсard. К счастью, сейчас у нас уже налажено взаимодействие и многие вопросы обсуждаются в переписке», – разъясняет Дмитрий Левин.


На конференции Kiyv Media Week в сентябре главный стратег StarLightMedia Федор Гречанинов сообщил, что Visa и MasterCard из-за сотрудничества с пиратами оштрафовали три банка: «Когда банки начали получать от Visa и MasterCard штрафы на 50–100 тыс. евро, а один – даже на сумму 150 тыс. евро, за то, что принимали платежи за пиратские сервисы, многие задумались и начали проверять, можно ли обслуживать эти сервисы». В Visa и Masterсard «Телекритике» не ответили на запрос. В StarLightMedia отказались назвать оштрафованные банки, сославшись на этическую сторону вопроса.

Вместе с тем, сотрудничество пиратских сервисов с Visa и MasterCard потенциально может сбивать с толку обычного пользователя. Логотипы Mastercard и Visa на сайтах IPTV-пиратов усыпляют бдительность потенциальных абонентов. При исследовании 400 сайтов пиратских IPTV стриминг-провайдеров, проведенном мировым лидером в цифровой безопасности Irdeto, обнаружили, что 76% таких ресурсов открыто предлагают оплатить свои услуги через Visa, Mastercard и PayPal. Собирая плату через уважаемые платежные системы, пираты повышают доверие к себе пользователя. Это означает, что именно платежные системы несут частичную ответственность за процветание нелегальных платных сервисов. К примеру, российский ОТТ-сервис Sovok.TV, к которому были претензии у украинских телегрупп, на своем сайте акцентирует на сотрудничестве с Visa и Mastercard.

Фото: Совок ТВ

В StarLightDigital уточнили, что телегруппа не работает с Sovok.TV, сервис удалил телеканалы SLM после обращения группы в Visa и MasterCard с просьбой блокировать оплату по счетам сервиса.

Среди банков в телегруппе указывают на тесное сотрудничество с «Таскомбанк» и «Кредит Днепр» (у телегруппы с последним общий собственник – олигарх Виктор Пинчук), а также жалуются, что пиратские ОТТ-сервисы научились менять эквайеров. «В большинстве случаев пират действительно ищет новые пути получения денег за предоставление своих услуг. Они меняют не платежную систему, а ищут альтернативного эквайера – посредника в этом процессе. К сожалению, такое происходит часто, а нам остается снова и снова подавать жалобы и постоянно следить за процессом их рассмотрения. В связи с этим сейчас перед нами стоит новый вызов: разобраться в работе эквайеров и найти способы противодействовать их совместной с пиратом деятельности. Этому способствуют постоянные встречи с банками. Сейчас на нашу просьбу о помощи в разработке новых методов защиты прав интеллектуальной собственности откликнулись и активно помогают «Кредит Днепр» и «Таскомбанк», мы также начали сотрудничество с Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем ЕМА. Это объединение помогает нам налаживать диалог с банками и внедрять системы оповещения о нарушениях. Основная задача – создать условия, при которых пираты не смогут получать платежи за продажу краденного контента», – добавляет Дмитрий Левин.

Членами Ассоциации ЕМА являются более 60 банков и платежных систем из Украины, Молдовы и Беларуси. Заместитель директора по операционным вопросам и информационной безопасности ЕМА Алексей Красюк рассказывает, что реальных кейсов и результатов сотрудничества с украинскими телегруппами пока еще нет. В Ассоциации общаются по данному вопросу с антипиратской инициативой телегрупп «Чистое небо» и нарушители будут внесены в специально созданную базу: «У нас есть партнерские отношения с "Чистым небом". Сейчас идет согласование порядка и правил взаимодействия с банками и платежными сервисами. Техническая доработка на стороне ЕМА. Речь идет о создании совместного порядка взаимодействия и о его внедрении через максимальное привлечение банков и платежных сервисов. "Чистое небо" обнаруживает незаконную деятельность и пиратов, стоящих за ней, документирует эту деятельность. Впоследствии совместно с ЕМА определяется, через кого проходят платежи. ЕМА сообщает банк и платежный сервис, по которому принимаются платежи за нелегальны контент, с целью прекращения этой деятельности. Субъекты, продолжающие торговать пиратским контентом, вносятся в межотраслевую базу инцидентов, которую администрирует Ассоциация».

Вместе с тем, Алексей Красюк не обещает быстрых результатов. «Исходя из перечня актуальных видов мошенничества, от которых страдают граждане Украины и с которыми ведут борьбу члены Ассоциации, и сумм, которые воруют с их счетов, пиратство имеет меньший приоритет в деятельности компании», – резюмирует он.

«Телекритика» будет и в дальнейшем следить за тем, как отечественные телегруппы борются с пиратством.

Фото: Pixabay

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Телеканал Мураева запустил первые три проморолика

Бизнес

«Дизель Студио» поделилась дальнейшими планами

Популярное на Телекритике



Бизнес

Телеканал Мураева запустил первые три проморолика

Бизнес

«Дизель Студио» поделилась дальнейшими планами

Дуся

«Укртелеком» рекламировал новую услугу и попал впросак (ОБНОВЛЕНО)

Общество

Главного редактора украинского Vogue обвиняют в плагиате (ОБНОВЛЯЕТСЯ)