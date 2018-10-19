Пиратству – бой! Как телегруппы блокируют финансовые платежи нелегальным ТВ-сервисам

В общей сложности у телегруппы StarLightMedia 28 «пиратских» кейсов по блокировке финансовых операций, из которых 19 – успешные, остальные 9 находятся на рассмотрении у платежных систем. «Мы смогли заблокировать получение пиратами денег за продажу ворованного контента уже в 19 случаях. Главная особенность всех пиратских сервисов из этих кейсов в том, что они располагались за границей и у них не было приложений в AppleStore, GooglePlay или магазинах приложений Smart TV. Этим они отличаются от других OTT-платформ, ведь наличие приложения дает нам возможность быстрее распознать и заблокировать пирата», – объясняет руководитель Центра мониторинга контента StarLightDigital Дмитрий Левин.

Кроме ОТТ-сервисов группа пытается заблокировать операции также интернет-провайдерам, которые предоставляют своим абонентам нелицензионную ТВ-услугу. «Рассмотрения иногда длятся 6 месяцев. Например, ситуация с локальным интернет-провайдером ТВ-услуги находится на рассмотрении у платежных систем уже 4 месяца. Конечно, мы постоянно коммуницируем с ними и спрашиваем о статусе нашей заявки».

В компании уточняют, что после блокировки финансовых операций 11 из 19 ОТТ-сервисов выключили каналы телегруппы, пять – подписали договоры, остальные – поменяли эквайеров и продолжают пиратские трансляции, в связи с чем телегруппа направила очередные жалобы (сервисам и эквайерам). Вместе с тем, в телегруппе отказали «Телекритике» в предоставлении списка данных ОТТ-сервисов, указав на возможные юридические коллизии в связи с его публикацией.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам «1+1 медиа» Вячеслав Миенко более конкретно приводит успешные кейсы своей телегруппы. «Поток поступления средств на счет сервиса кардшаринговой сети Shara1 был закрыт благодаря нашим обращениям и взаимодействию с платежными системами SpryPay, NextPay, Megakassa и Piastris. Сотрудничая с платежной системой Interkassa, мы добились, чтобы ОТТ-сервис EDEM.TV прекратил трансляцию телеканалов группы, а онлайн-кинотеатр Onvis остановил нелегальное распространение нашего контента. Пока у нас не было потребности в привлечении таких платежных систем, как Visa и MasterCard, однако подобные практики нам известны и при необходимости они могут быть применены в борьбе с пиратством», – объясняет он.